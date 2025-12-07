Quiénes recibirán pagos directos del Seguro Social el miércoles 10 de diciembre

El mes de diciembre inicia con el primer depósito para millones de jubilados del Seguro Social, un pago que este año puede alcanzar hasta $5,108 mensuales. La fecha exacta en que llegará el dinero depende del día de nacimiento de cada beneficiario, por lo que es importante revisar el calendario oficial.

Quién recibe el pago del miércoles 10 de diciembre

El primer grupo en cobrar será el de los jubilados nacidos el día 10 o antes. Ellos recibirán su depósito el miércoles 10 de diciembre, marcando la apertura del calendario de pagos del mes.

Después, el Seguro Social enviará dos rondas más:

–17 de diciembre: para quienes nacieron entre el 11 y el 20.

–24 de diciembre: para quienes cumplen años el 21 o después.

Estas fechas corresponden únicamente a jubilados que reciben beneficios mensuales basados en su historial laboral. Otros programas, como Seguridad de Ingreso Suplementario, manejan su propio calendario.

Desde qué edad se puede recibir el Seguro Social

Los ciudadanos pueden solicitar beneficios de jubilación desde los 62 años. Sin embargo, el monto depende de varios factores, entre ellos:

–Edad al jubilarse.

–Cuánto dinero se aportó al Seguro Social durante la vida laboral.

–El número total de años cotizados.

La Administración del Seguro Social explica que alguien que se retire a los 62 años puede recibir hasta $2,831 mensuales, mientras que quien espere a los 70 años podría obtener el máximo de $5,108 al mes.

La agencia también pone a disposición un estimador personalizado para que cada persona consulte cuánto podría recibir en su caso.

Cómo se financia el programa

El Seguro Social se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores. Ese flujo constante de aportaciones es el que permite cubrir los pagos de cada mes.

Sin embargo, el panorama a largo plazo sigue siendo un desafío. Analistas advierten que, debido al creciente número de jubilados y a un mercado laboral más pequeño, el sistema podría dejar de pagar beneficios completos tan pronto como 2034, a menos que el Congreso implemente cambios estructurales.

