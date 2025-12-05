2 cambios en el Seguro Social que podrían afectar tus finanzas en 2026

Aunque el Seguro Social suele anunciar ajustes favorables cada año, dos modificaciones previstas para 2026 podrían impactar directamente el bolsillo de millones de trabajadores. Estos cambios no afectan solo a jubilados, sino también a quienes siguen activos laboralmente.

1. El aumento del tope salarial implicará más impuestos para algunos trabajadores

El programa se financia a través de impuestos sobre la nómina, pero no todo el salario está sujeto a este cobro.

Cada año, la Administración del Seguro Social establece un límite salarial que determina hasta qué monto deben pagarse impuestos.

En 2025, el tope se ubicó en $176,100, pero en 2026 aumentará a $184,500.

Esto significa que las personas con ingresos altos pagarán impuestos del Seguro Social sobre una parte mayor de sus salarios.

Para muchos contribuyentes, especialmente en regiones donde el costo de vida es elevado, este incremento puede representar una carga significativa.

Una estrategia para reducir el impacto fiscal es incrementar las aportaciones a un 401(k) tradicional, una IRA tradicional o, si el seguro médico lo permite, a una cuenta de ahorros para la salud (HSA) en 2026.

2. Obtener créditos laborales será más difícil

Para recibir beneficios del Seguro Social en la jubilación, la mayoría de los estadounidenses debe reunir 40 créditos laborales a lo largo de su vida, con un máximo de cuatro créditos por año.

El valor de cada crédito cambiará en 2026:

–En 2025, un crédito se obtiene al ganar $1,810.

–En 2026, esa cifra aumentará a $1,890.

Esto implica que los trabajadores deberán generar ingresos ligeramente más altos para obtener los cuatro créditos anuales.

Aunque el cambio no afectará a quienes trabajan tiempo completo, sí podría impactar a quienes tienen empleos de medio tiempo o ingresos variables.

En esos casos, sumar trabajos de medio tiempo, labores por encargo o freelance puede ayudar, ya que dichos ingresos también cuentan para la acumulación de créditos siempre que se paguen los impuestos correspondientes.

Un recordatorio importante para quienes aún trabajan

Aunque estos ajustes parezcan lejanos para quienes no están cerca de la jubilación, ignorarlos podría generar sorpresas desagradables.

Comprender estos cambios con anticipación permitirá planificar mejor y ajustar el presupuesto antes de que entren en vigor en 2026.

