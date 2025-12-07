Sistema humanitario sufre la mayor caída de financiación de la historia: hasta un 34% menos en 2025

Este miércoles, se publicó en Madrid el informe anual del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF), que reveló un golpe contundente contra el financiamiento humanitario del 34% respecto al 2024. Esta falta de recursos agudizó la crisis mundial de asistencia, debida a que potencias como EE.UU. y Europa decidieron aplicar ajustes drásticos en sus aportaciones.

“Se trata de “la mayor caída financiera de su historia”, indica el reporte y que se suma al recorte del 10% aplicado el año pasado, considerado histórico en su momento, por casi $5,000 millones de dólares, sobre los $45,700 millones recaudados en 2023, en cifras proporcionadas por la ONU.

“Las cifras indican que la tendencia continuará en 2025, lo que agravará aún más la brecha entre necesidades crecientes y recursos disponibles, especialmente para atender crisis prolongadas”, advierte el documento.

El efecto Trump contra la ayuda humanitaria

De acuerdo con Jesús A. Núñez, codirector del IECAH la situación muestra “un panorama turbio con tendencias negativas y con nombre propio: Donald Trump”, a quien calificó como “el perturbador en jefe”.

Aseguró que las decisiones del mandatario estadounidense “no solo está alterando el orden internacional nacido a partir de la Segunda Guerra Mundial, sino que está provocando su colapso”.

Y agregó que Trump tiene un “empeño claro en hacer colapsar ese orden internacional para dirigirnos a la ley de la jungla, a la ley del más fuerte. No estamos en una lucha ideológica entre diferentes actores, sino en una descarnada lucha por el poder”.

De acuerdo con el sistema de rastreo financiero de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), este año se han recaudado $21,050 millones de dólares en financiamiento humanitario, de los cuales Estados Unidos se mantiene como el financiador principal, pese a los profundos recortes aplicados, con el con el 15.6% del total.

Sin embargo, su retiro de fondos generó un efecto en cascada en el que “países como Alemania y Canadá decidieron reducir sus aportaciones a casi la mitad, respecto a sus donaciones de 2022. En el caso de Estados Unidos, redujo sus aportaciones un 10%, equivalentes a $1,700 millones menos, de acuerdo con MSF.

Por su parte, Francisco Rey, codirector del IEACH, reveló que también se han reducido mucho los fondos aportados por países como Reino Unido o Francia.

Los graves daños que provoca el recorte a la ayuda humanitaria

En 2024 Palestina fue el país que recibió una mayor cantidad de fondos por ayuda humanitaria, con un total de $2,900 millones de dólares, equivalentes a un 51 % más que en 2023. Mientras que en Ucrania se redujo el financiamiento en 25% por segundo año consecutivo, por $2,800 millones de dólares. Finalmente, Siria, sufrió una reducción del 50% por $1,700 millones.

“La ayuda está viéndose afectada por una ‘ideología muy obvia’”, denunció la directora general de MSF, Raquel Ayora, pues señaló que los programas de salud sexual y reproductiva han sufrido un embate demoledor, con la cancelación de fondos destinados al financiamiento de anticonceptivos, combatir la violencia sexual o prevenir la mortalidad materna y embarazos no deseados.

Los recortes también están reduciendo el acceso a servicios médicos vitales y a programas de prevención y tratamiento de enfermedades letales como la malaria, la tuberculosis o el sida, dice el informe.

“La lucha contra la malaria, que en 2023 causó cerca de 600,000 muertes, se ha visto especialmente comprometida en muchos países africanos, donde el aumento de casos coincide con la cancelación de campañas preventivas”, agrega el informe.

Mientras que si continúan los recortes, “en los próximos años se esperan incrementos en los índices de malnutrición, crisis epidémicas, etc.”, vaticinó Ayora. Por ello, puso en duda que “el sistema humanitario esté en condiciones de hacer frente a algo de esta naturaleza”.

