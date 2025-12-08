Administración de Adams llega a acuerdo judicial por retraso en el procesamiento de SNAP en Nueva York

La administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, alcanzó un acuerdo judicial que exige a la Gran Manzana a implementar una serie de medidas para garantizar que las peticiones de SNAP se procesen de forma oportuna.

La medida se produce tras el cierre federal de este otoño, que puso en el punto de mira los importantes beneficios alimentarios para personas con bajos ingresos.

El acuerdo, que marca la conclusión de una demanda colectiva interpuesta contra la administración de Adams en 2023, obligara a la ciudad a modernizar sus sistemas de petición para garantizar las solicitudes legítimas de beneficios alimentarios no tarden más de 30 días en procesarse.

El acuerdo establece las mismas garantías para las demandas de asistencia en efectivo, que, al igual que las solicitudes SNAP, se han procesado a un ritmo históricamente lento durante la administración de Adams, informó Daily News.

“Durante demasiado tiempo, los neoyorquinos de bajos ingresos se han visto obligados a esperar, a veces durante meses, para recibir los beneficios de alimentos y dinero que les garantizan las leyes federales y estatales”, explico la abogada de la Sociedad de Asistencia Legal, Emily Lundgren, quien ayudó a presentar la demanda colectiva que dio lugar al actual acuerdo.

“Este acuerdo finalmente responsabiliza a la ciudad y garantiza que las familias puedan acceder a los beneficios esenciales sin enfrentar trámites innecesarios, barreras técnicas ni negligencia burocrática”, agregó.

Entre otros cambios, el acuerdo exige que la ciudad implemente límites estrictos en los tiempos de espera para las entrevistas telefónicas hechas para evaluar la elegibilidad de los solicitantes de SNAP y asistencia en efectivo. Además, el acuerdo estipula que la ciudad debe garantizar el derecho a una entrevista en persona para cualquiera que lo solicite y brindar opciones de devolución de llamada el mismo día para quienes no estén disponibles para recogerla en el momento de la evaluación de elegibilidad.

En este sentido, el acuerdo aprobado por la corte exige que la ciudad “modernice” sus plataformas de peticiones en línea para facilitar la carga de documentos. El personal encargado del procesamiento de beneficios en la Administración de Recursos Humanos de la ciudad deberá recibir algún tipo de capacitación sobre nuevos procedimientos, comunicación con el cliente y uso de tecnología para mejorar la calidad del servicio y reducir errores, dice el acuerdo.

Además de Legal Aid, el caso que produjo el acuerdo fue interpuesto por New York Legal Assistance Group y el bufete de abogados Dechert, con sede en Manhattan.

La demanda originó el acuerdo que surgió después de que la administración de Adams tuviera dificultades por años para cumplir con los requerimientos de procesamiento del SNAP y la asistencia en efectivo, llegando a no atender más de la mitad de las solicitudes dentro del plazo de 30 días. La administración actual explicó que los retrasos se debieron a la alta demanda de los beneficios que empezó en la pandemia de la covid-19.

El convenio también se produce luego de que la administración del presidente Donald Trump tratara de eliminar por completo los beneficios del SNAP en medio del cierre del gobierno federal entre octubre y noviembre, el más largo de la historia de Estados Unidos.

Los beneficios se financian con fondos federales, pero son procesados y distribuidos por los gobiernos locales.

