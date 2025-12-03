Gobierno amenaza con retener fondos del SNAP a estados que no compartan datos de beneficiarios

El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Agricultura (USDA) anunció que planea retener parte de los fondos destinados a la gestión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en estados, en su mayoría demócrata, que no entreguen información sobre los beneficiarios del programa.

En tal sentido, la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró el martes en una reunión de gabinete que esta acción es “inminente”. La razón, según la secretaria, es la falta de cooperación de estos estados en la entrega de datos específicos al USDA.

El anuncio se produce en un contexto en el cual la USDA requiere información detallada, incluyendo los nombres y el estatus migratorio de las personas que reciben esta ayuda. Rollins argumentó que la cooperación de los estados es indispensable para “erradicar el fraude en el programa.”

Estados presentan demanda para bloquear la medida

En respuesta a este requisito, los estados dirigidos por Demócratas han interpuesto una demanda legal para intentar frenar la orden. Argumentan que ya tienen sistemas establecidos para verificar la elegibilidad de los beneficiarios del SNAP, y sostienen que nunca han compartido rutinariamente grandes volúmenes de datos sensibles del programa con el gobierno federal.

Un portavoz del USDA, citado por The Associated Press, explicó que la disputa se centra únicamente en los fondos administrativos que el gobierno federal aporta a los estados para operar el programa.

El portavoz enfatizó que no se busca retener los beneficios que las personas reciben directamente. El costo de los beneficios del SNAP es cubierto en su totalidad por el gobierno federal, mientras que los estados y el gobierno federal comparten los gastos de funcionamiento.

La solicitud original de información fue presentada por la administración en febrero, cuando 22 estados y el Distrito de Columbia presentaron demandas en contra de ella.

Actualmente, un juez federal con sede en San Francisco ha emitido una orden que prohíbe, al menos temporalmente, que la administración recoja la información requerida de esos estados.

Plazo del gobierno a los estados para presentar una respuesta

La semana pasada, el gobierno federal envió una comunicación a los estados urgiendo el cumplimiento, y las partes involucradas acordaron darles de plazo hasta el 8 de diciembre para presentar una respuesta.

“Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos, y si no cumplen, se les advertirá formalmente que el USDA retirará sus fondos administrativos”, señaló el USDA.

Aunque la ley federal permite al USDA retener fondos de gestión si existe un patrón de incumplimiento de ciertas normativas federales, expertos en la materia cuestionan la acción.

