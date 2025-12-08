Arrestan a Jeremy O. Harris, actor de ‘Emily en París’, por presunta posesión de drogas

El actor y dramaturgo estadounidense Jeremy O. Harris, conocido por su papel de Grégory Elliot Duprée en la serie de Netflix ‘Emily en París’, fue arrestado en Japón el 16 de noviembre en el Aeropuerto de Naha, Japón, por presunta posesión de drogas.

Según información de TMZ, agentes de aduanas del aeropuerto de Naha, en la isla de Okinawa, habrían detectado pastillas de éxtasis en su equipaje durante una inspección de rutina, lo que provocó su detención inmediata.

Harris, de 35 años, se encuentra bajo custodia en la prisión de Tomigusuku, en Onikawa, y fue el pasado 4 de diciembre las autoridades aduaneras remitieron el expediente a la Fiscalía de Naha para dar inicio formal al proceso por un supuesto intento de introducir sustancias ilícitas al país.

De acuerdo con los reportes, en su equipaje de mano se habrían encontrado 780 miligramos de éxtasis al llegar desde Taiwán, cantidad que, conforme a la Ley de Control de Estupefacientes y Psicotrópicos de Japón, podría derivar en una pena de hasta siete años de prisión.

Cabe mencionar que, hasta ahora, ni el actor ni su equipo han ofrecido declaraciones públicas sobre el caso, y la policía de Tomigusuku, responsable de la investigación, tampoco ha confirmado si Harris ha aceptado o negado las acusaciones.

Además de su papel en ‘Emily in Paris’, Harris ha participado en cine y televisión: coescribió ‘Zola’ (2021), colaborando en la segunda temporada de ‘Euphoria’, apareció en la nueva versión de ‘Gossip Girl’. También fue coprotagonista de ‘The Sweet East’ y forma parte del reparto de ‘Erupcja’, el próximo proyecto cinematográfico de Pete Ohs, junto a Charli XCX.

