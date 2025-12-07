Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance publicando fotos juntos en Instagram

Katy Perry causó revuelo entre sus fans al publicar por primera vez en su cuenta Instagram unas fotos y videos en los que aparece junto a Justin Trudeau, confirmando en redes sociales el romance que desde hace meses ha sido objeto de especulaciones.

En el material, acompañado por el mensaje “Tiempos de Tokio en tour y más”, la cantante mostró recuerdos de su estancia en Japón, además de que se dejóver posando sonriente y relajada junto a Trudeau.

En apenas unas horas, la publicación de la intérprete ha conseguido superar los 334 mil “likes”.

El vínculo entre la artista y el político comenzó a despertar interés, luego de que en julio Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su separación.

Poco después, Katy y Justin fueron vistos dando un paseo en el Mount Royal Park y más tarde cenando en el restaurante Le Violon, en Montreal. Aunque no hubo gestos públicos de cariño, el chef del lugar describió el ambiente como cercano y amistoso.

Más adelante, Trudeau acudió con su hija Ella-Grace a un concierto de Perry en el Bell Centre, donde ambos cantaron “Firework”. Con el paso de las semanas, las apariciones conjuntas se volvieron más habituales.

En octubre, fueron captados frente a la costa de Santa Bárbara compartiendo momentos afectuosos a bordo de un yate.

Para agosto de 2025, algunas personas cercanas a la pareja aseguraron que entre ellos existía una conexión cada vez más fuerte, basada en afinidades como la música, su visión idealista y sus experiencias como padres, aunque admitieron que las exigentes agendas de ambos complicaban el avance de la relación.

Con esta publicación, Katy Perry dio el paso definitivo para confirmar públicamente su relación con Justin Trudeau, desatando una ola de reacciones virales.

