Fallece a los 87 años Eduardo Manzano, actor de ‘Los Polivoces’ y ‘Una Familia de Diez’

El actor y comediante Eduardo Manzano, integrante del dúo ‘Los Polivoces’, falleció a los 87 años. La noticia fue dada a conocer por su hijo a través de un comunicado que compartió en redes sociales.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”, escribió en el mensaje.

En el texto, Eduardo Manzano Jr. resaltó las cualidades humanas y profesionales de su padre, a quien describió como una persona generosa, inteligente y cercana, que dejó una marca profunda tanto en su familia como en el público que lo acompañó a lo largo de su trayectoria.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía”, expresó, destacando la entrega del comediante a su oficio y su talento para llevar alegría incluso en circunstancias difíciles.

“Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más”, concluyó.

Eduardo Eugenio Manzano Balderas nació el 18 de julio de 1938 y quedó inseparablemente asociado a ‘Los Polivoces’, dúo que formó junto a Enrique Cuenca y que se consolidó como una referencia clave del humor televisivo en México desde la década de los sesenta.

A través de personajes como Gordolfo Gelatino, La Criada, La Muegano y Juan Mange, el dúo desarrolló un estilo de comedia que dejó huella en varias generaciones.

Más allá de la televisión, Manzano también construyó una destacada carrera en el cine, con participaciones en películas como ‘¡Ahí madre!’ (1970), ‘Hijazo de mi Vidaza’ (1972), ‘En el Último Trago’ (2014) y ‘La Hija de Moctezuma’ (2014), producción que le otorgó una nominación a las Diosas de Plata.

En sus últimos años, alcanzó nuevas audiencias gracias a su participación en la serie ‘Una Familia de Diez’, donde dio vida al querido Don Arnoldo, personaje que confirmó su vigencia, talento y carisma a las nuevas generaciones.

