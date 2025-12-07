Matthew Lillard tras las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

Después de que el director Quentin Tarantino arremetiera públicamente contra varios actores de Hollywood, cuestionando su talento sin un motivo claro, Matthew Lillard, uno de los intérpretes señalados, confesó que los comentarios le afectaron emocionalmente.

Según el medio Page Six, el actor conocido por su participación en la saga ‘Scream’ habló del tema durante su aparición en la GalaxyCon de Ohio, donde comentó ante los asistentes: “Quentin Tarantino dijo esta semana que no le gustaba como actor. En fin, qué más da. ¿A quién le importa?“.

No obstante, minutos después, el actor que interpreta al antagonista principal en la franquicia ‘Five Nights at Freddy’s’ mostró un tono más sincero y admitió el impacto que le causaron las declaraciones del cineasta.

“Miren, la cuestión es que eso te hiere. Es una mierda. Y no es algo que le dirías a Tom Cruise. No se lo dirías a un actor de primera línea en Hollywood“, expresó Lillard.

Tarantino se volvió tendencia durante la semana tras su participación en el podcast de Bret Easton Ellis, espacio en el que lanzó duras críticas contra varios actores, entre ellos Lillard, Owen Wilson y, especialmente, Paul Dano.

En ese contexto, el director llegó a calificar a Dano como “el actor más jodidamente débil del SAG (Sindicato de Actores de Hollywood)“, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de personas salieron en defensa de Dano, Lillard y Wilson.

A lo largo de los años, Lillard se ha convertido en una figura de culto gracias a proyectos como ‘Scream’, las películas live-action de ‘Scooby-Doo’, ‘Thirteen Ghosts’, ‘Hackers’, ‘SLC Punk’ y su participación en el revival de la serie ‘Twin Peaks’.

Finalmente, el actor reconoció la diferencia entre su conexión con el público y su posición dentro de la industria al afirmar: “Soy muy popular en esta sala, con mi base de fans. Pero no soy muy popular en Hollywood. Son dos microcosmos totalmente diferentes, ¿verdad? Y la realidad es que (las palabras de Tarantino) son humillantes y duelen“.

