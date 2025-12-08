Cuba niega contactos con EE.UU. sobre una salida de Maduro del poder en Venezuela

El régimen de Cuba negó este lunes haber sostenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos sobre una eventual salida de Nicolás Maduro del poder, en respuesta a versiones de prensa que circularon tras las acusaciones de un exjefe de inteligencia venezolano.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, rechazó los reportes que apuntaban a supuestos contactos discretos entre La Habana y Washington para tratar asuntos internos de Venezuela.

En una declaración enviada a The Associated Press, afirmó que tales informaciones son “absurdas y falsas” y que Cuba no participa en negociaciones que incumben exclusivamente al régimen venezolano.

La desmentida se produjo luego de que varios medios en Estados Unidos y Venezuela difundieran fragmentos de una carta atribuida a Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar venezolano, quien asegura que Cuba habría asesorado al expresidente Hugo Chávez en el uso del narcotráfico como arma política contra Estados Unidos.

Según la misiva, el presidente fallecido venezolano habría aprobado el envío deliberado de cocaína a territorio estadounidense para “inundar” sus calles.

Vidal calificó estas afirmaciones como intentos de “manchar el historial de Cuba en la lucha contra el narcotráfico”. Recordó que “agencias especializadas estadounidenses conocen de primera mano la efectividad” de la isla en la interdicción de drogas y subrayó que Cuba mantiene severas leyes contra el tráfico y distribución de estupefacientes.

Carvajal, conocido como el Pollo, huyó de Venezuela en 2017 y actualmente enfrenta cargos en un tribunal federal de Manhattan tras ser extraditado desde España. En junio se declaró culpable de cuatro delitos, incluido narcoterrorismo, por liderar un cartel integrado por altos mandos militares venezolanos en coordinación con grupos armados colombianos.

Las denuncias de Carvajal llegan en un momento de creciente tensión en el Caribe, marcado por el despliegue de buques, portaaviones y submarinos estadounidenses y por operaciones militares contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.

El presidente Donald Trump ha endurecido su retórica contra Maduro, el mandatario colombiano Gustavo Petro y el propio régimen cubano, mientras defiende el despliegue como un esfuerzo para combatir a los cárteles de la región.

En este contexto, la cancillería cubana sostiene que sectores en Estados Unidos buscan fabricar “pretextos para justificar una agresión” y fracturar la alianza entre Caracas y La Habana. “Se recurre a burdas mentiras para intentar quebrar la unidad del gobierno y el pueblo venezolanos contra la agresión externa”, afirmó Vidal.

Sigue leyendo:

• María Corina Machado viajará a Noruega para recibir su Premio Nobel

• Presidente de Panamá viaja a Oslo para la entrega del Nobel a María Corina Machado

• EE.UU. acusa la “crueldad del régimen” de Maduro tras la muerte de exgobernador preso