Decimocuarto recluso muere este 2025 en prisión de Rikers Island, exponiendo la gestión de Adams

Un presidiario de Rikers Island perdió la vida en la cárcel de Nueva York la madrugada del domingo, la decimocuarta muerte bajo custodia en el complejo carcelario de la Gran Manzana este 2025, informaron funcionarios del Departamento Correccional. Cuarenta y siete personas han fallecido bajo custodia desde que el alcalde Eric Adams asumió el cargo.

Aramis Furse, de 32 años, “parecía estar mal” en el Correccional Otis Bantum cerca de las 2:00 de la madrugada y fue trasladado al Hospital Mount Sinai Queens, donde fue declarado muerto menos de 90 minutos después, de acuerdo con un portavoz del departamento.

Los funcionarios del recinto carcelario no ofrecieron precisiones sobre las circunstancias de la muerte del convicto.

“El departamento está de luto por la trágica muerte de un individuo bajo custodia”, expresó en un comunicado, Lynelle Maginley-Liddie, Comisionada Correccional de la ciudad.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familiares. La seguridad de todos los que están a nuestro cuidado es siempre nuestra principal preocupación, e investigaremos a fondo esta tragedia”, agregó.

Por su parte, el codirector de Freedom Agenda, Darren Mack, emitió la siguiente declaración:

“Oraciones y condolencias a otra familia que lamenta la pérdida de su ser querido en Rikers Island. Cuarenta y siete muertes bajo custodia del DOC desde que el alcalde Adams asumió el cargo. Este es el resultado de una administración que ha elegido el encarcelamiento como solución a todos los problemas sociales, como la salud mental, la falta de vivienda y otros, en nuestra ciudad. Ese es el legado de Eric Adams”.

Los registros apuntan que Furse tenía causas abiertas en Manhattan, Brooklyn y Queens por una serie de cargos de robo, hurto mayor, allanamiento de morada y daños a la propiedad. Estaba tras las rejas con una fianza de $45,000 dólares en efectivo o $150,000 por los casos pendientes, informó New York Post.

Esta última muerte se produce más de dos semanas después de que otro detenido de Rikers Island, Edwin Ramos, de 38 años, falleciera en Otis Bantum luego de ser hallado “con problemas médicos dentro de un baño” la mañana del 21 de noviembre, expresaron las autoridades.

Ramos fue trasladado a la clínica de la cárcel y posteriormente al hospital, donde fue declarado muerto.

En este sentido, se registraron nueve muertes en las cárceles de la ciudad de Nueva York el año pasado y cinco en 2023, indicó The City.

En una declaración del domingo, el Centro Katal para la Equidad, la Salud y la Justicia, un grupo comunitario que ha denunciado abiertamente las malas condiciones en Rikers Island, señalando que 47 internos han muerto en la prisión desde inicios de 2022 y acusó al departamento de “fallar completamente en sus responsabilidades” en un comunicado.

El director de defensa del grupo, Yonah Zeith, resaltó que los reclusos de la instalación “han sufrido una inmensa violencia, negligencia médica y muertes evitables”.

