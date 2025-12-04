Dos familias hispanas presentan demanda por presos muertos en custodia en Nueva York

Las familias de dos hispanos que murieron bajo custodia de la ciudad de Nueva York este verano con dos días de diferencia han presentado notificaciones de su intención de demandar a la ciudad.

Jimmy Ávila, hermano de 44 años de un capitán del Departamento de Correcciones (DOC), se ahorcó el 30 de agosto en una cárcel de Rikers Island tras quedar sin supervisión mientras sufría una crisis nerviosa, según la demanda.

Apenas dos días antes Christopher Nieves, de 46 años, había fallecido el 28 de agosto bajo custodia policial en el Tribunal Penal de Brooklyn, donde se encontraba recluido tras ser arrestado por robar comida. Los abogados de su familia afirman que suplicó ayuda médica, pero fue ignorado durante horas antes de morir.

En el caso de Nieves, necesitaba atención médica urgentemente, según alega la familia. Perdía la consciencia con frecuencia, presentaba posible ictericia (coloración amarillenta de la piel) y mostraba desorganización del habla y el pensamiento, indicó Daily News.

Families of two men who died in NYC custody file notices to sue https://t.co/lhitl7RdQK — New York Daily News (@NYDailyNews) November 26, 2025

Antes de ser fichado la policía llevó a Nieves al Woodhull Hospital, pero pronto le dieron de alta. Nieves solicitó repetidamente que lo devolvieran al hospital, e incluso la policía se comprometió con su defensora pública, Claire Thomas, a hacerlo, según la demanda. En cambio lo dejaron sólo durante horas y falleció, según la demanda.

“Perder a Christopher ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que pasar”, dijo Candice Nieves, su hermana. “Su muerte podría haberse evitado. Lloro todos los días pensando en lo que pasó”. La familia está representada por los abogados David Rankin y Jeremy Ravinsky.

Tina Luongo, abogada principal de la práctica penal de Legal Aid, agregó: “La muerte de Christopher Nieves bajo custodia del Departamento de Policía de Nueva York en agosto fue una tragedia devastadora y totalmente evitable”. “Dijimos entonces, y repetimos ahora, que ningún ser humano debería morir en una celda mientras espera ser visto por un juez, especialmente cuando la persona y sus abogados solicitaron repetidamente atención médica. El sistema le falló a Christopher en todo momento”.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se negó a comentar sobre las acusaciones en el caso de Nieves. Sin embargo, un portavoz afirmó que 9 personas han muerto bajo custodia policial en lo que va de 2025, en comparación con 21 en el mismo período de 2024, lo que representa una disminución de 57%.

Jimmy Ávila

Ávila se encontraba en Rikers Island a la espera de ser asignado a una cárcel tras su arresto por dispararle fatalmente al portero de su edificio y herir a otras dos personas. Fue trasladado a un pabellón psiquiátrico del Lincoln Hospital y posteriormente a su comparecencia.

Durante la lectura de cargos, un juez ordenó al DOC que se realizara un examen psiquiátrico. Sin embargo, Ávila fue abandonado durante horas, lo que le dio la oportunidad de suicidarse, según la denuncia. “Lo que le ocurrió a nuestro hermano Jimmy nunca debería ocurrirle a ninguna persona bajo la tutela de nuestro sistema judicial”, declaró Alex Ávila, hermano del fallecido.

Los Ávila están representados por los mismos abogados Rankin y Ravinsky, además de Sarena Townsend. Según ellos la ciudad aún no ha proporcionado ningún documento del caso ni se ha puesto en contacto con la familia: “El silencio de la ciudad es inaceptable”, declaró Rankin.

El DOC no respondió a una solicitud de comentarios sobre la muerte de Ávila. Un informe de la Junta de Correccionales emitido el 5 de noviembre reprendió al DOC por las recurrentes fallas en la gestión del personal en las primeras cinco muertes en prisión de 2025. Una de esas también fue un suicidio por ahorcamiento, como el de Ávila.

Busque ayuda