Exfutbolista inglés condenado a seis meses de prisión por publicar mensajes “gravemente ofensivos” en X

El exfutbolista Joey Barton fue sentenciado este lunes a seis meses de prisión suspendida por publicar mensajes considerados “gravemente ofensivos” en la red social X, donde acumula 2.5 millones de seguidores.

Los comentarios estaban dirigidos a las exjugadoras y actualmente analistas Eni Aluko y Lucy Ward, así como al presentador Jeremy Vine, personas con las que legalmente no podrá contactar a partir de ahora.

Barton, de 43 años y con trayectoria en clubes como Manchester City, Newcastle United y Rangers, fue declarado culpable por un tribunal de Liverpool en seis de los doce cargos que enfrentaba. Además de la sentencia suspendida —que quedará en firme solo si reincide durante los próximos 18 meses— deberá cumplir trabajos comunitarios.

Durante el juicio, Barton trató de defenderse asegurando que todo formaba parte de una “persecución política” y negó haber buscado atención pública con sus publicaciones. No obstante, el jurado determinó que el excentrocampista “cruzó la línea entre la libertad de expresión”.

El abogado Peter Wright KC remarcó durante la audiencia que “todo el mundo tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no a hacer publicaciones que sobrepasan lo que es tolerable en la sociedad”.

Barton intentó justificar sus mensajes ante la corte, describiéndolos como “humor oscuro y estúpido” y “bromas crudas”. También afirmó que no pretendía implicar a Vine cuando insinuó que “tenía un interés por los niños”.

La sentencia se suma a sus antecedentes recientes. En marzo de este año, Barton ya había sido condenado a 12 semanas de prisión equivalentes, tras agredir a su esposa en su vivienda de Londres en 2021. A pesar de ello, no ingresó en la cárcel, aunque sí pasó una noche detenido.

