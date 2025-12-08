Xabi Alonso: “La lesión de Mili nos trastocó los planes”

El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, destacó que la derrota que sufrieron este domingo 0-2 ante el Celta de Vigo resulta un duro golpe para la organización en medio de su disputa para poder alcanzar el liderato de LaLiga de España al alejarse aún más del FC Barcelona.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro en la que sostuvo que el equipo no mostró el partido que quería para la jornada dominical y resaltó que la lesión de Éder Militao resultó un duro golpe para el esquema táctico y anímico que se tenían planteados, por lo que instó a sus jugadores a poder mejorar para el partido de la Champions League de esta semana ante el Manchester City.

“Todos estamos enfadados, no era el partido que queríamos, ni el resultado. Desde el inicio esa lesión de Militao nos hizo daño, nos costó recomponernos. Hemos ajustado cosas. No ha salido el partido que queríamos, hay que pasar página lo antes posible. Son sólo tres puntos, queda mucha Liga. El miércoles tenemos la Champions para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca”, expresó.

Xabi Alonso. (AP Photo/Manu Fernandez)

“No era lo que esperábamos, el partido lo planteamos para jugar con buen ritmo, apretando ante un rival bueno, y faltaron cosas. La lesión de Mili nos trastocó los planes. Es una mala noticia, sufrimos con las lesiones. Es otra que se añade. Nos ha costado reaccionar, casi reaccionamos cuando nos quedamos con uno menos. Son tres puntos, duelen, estamos enfadados, y ahora hay que enseñar otra cara el miércoles. Todos asumimos la culpa, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Hay que llevarlo con responsabilidad. No hay que mirar muy a largo plazo. La situación es apretada por las lesiones. Hay que ir cambiando cosas, veremos”, agregó Alonso.

Alonso consideró que se siente capaz de poder darle vuelta a esta mala situación que está viviendo el Real Madrid al considerar que el equipo tiene los valores y habilidades necesarias para poder recuperar la racha de victorias al ser todavía la mitad de temporada en el balompié español.

“Todos unidos, sabiendo que esto es fútbol, por supuesto. Hay que mirar hacia adelante. La exigencia sabemos cuál es, las derrotas duelen mucho, pero hay que mirar hacia adelante. Es responsabilidad de todos esto, entre todos debemos asumir hacer las cosas bien. Sabemos que los puntos que se van son importantes, pero no decisivos”, resaltó.

“Nos ha desquiciado la decisión del árbitro. No tenía en cuenta las pérdidas de tiempo, nos cortaban el ritmo, y ha estado muy permisivo. La tarjeta a Carreras no sé, muy discutible. No me ha gustado, eso nos ha descontrolado un poco. Nos ha sacado un poco del partido en esas fases. El arbitraje no me ha gustado”, enfatizó el estratega en sus declaraciones.

Para finalizar, Xabi aseguró que el partido del miércoles en la Champions League contra el Manchester City de Pep Guardiola será fundamental para demostrar sus cualidades al jugarse tres puntos fundamentales en su camino para levantar un nuevo título de la orejona.

“Nos jugamos tres puntos de Champions, estamos en buena situación, eso nos jugamos. Queremos dar buen nivel y jugar mejor de lo que hemos hecho hoy”, concluyó.

