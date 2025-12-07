Tottenham investiga a Yves Bissouma tras la difusión de un video consumiendo óxido nitroso

El Tottenham Hotspur abrió una investigación interna contra el futbolista Yves Bissouma luego de que se viralizara un video en el que aparece inhalando óxido nitroso, sustancia conocida como “gas de la risa” y cuyo uso recreativo está penado en el Reino Unido con hasta dos años de cárcel.

El material fue publicado por el tabloide británico The Sun, donde se observa al mediocampista de 29 años consumiendo la droga. No es la primera vez que el jugador se ve envuelto en una situación similar: en 2024 ya había sido sancionado con un partido de suspensión por los ‘Spurs’ tras ser cazado consumiendo la misma sustancia.

A través de un comunicado enviado a la cadena BBC, el club confirmó que ya analiza el caso. “Estamos revisándolo y lidiaremos con ello de forma interna”, señaló el Tottenham.

Bissouma tampoco ha tenido participación esta temporada y no entra en los planes del entrenador Thomas Frank. A su situación disciplinaria se suma otro antecedente reciente: en agosto quedó fuera de la convocatoria para la Supercopa de Europa ante el Paris Saint-Germain por llegar tarde en repetidas ocasiones a los entrenamientos.

El mediocampista maliense llegó al Tottenham en 2022, procedente del Brighton & Hove Albion, en una operación valorada en 30 millones de libras.

