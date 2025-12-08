Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman revelan el género y nombre de su bebé

El actor mexicano Ferdinando Valencia sorprendió a sus seguidores y a los habitantes de su tierra natal al revelar de una manera poco convencional el género del bebé que espera junto a su esposa, Brenda Kellerman. Lejos de optar por la clásica fiesta privada de “gender reveal”, el intérprete decidió convertir el momento en un acontecimiento comunitario, abierto a todo su pueblo.

La revelación se llevó a cabo mediante una transmisión en vivo a través de Instagram, donde el actor explicó su deseo de hacer partícipes no solo a familiares y amigos, sino también a los habitantes de Comala, el municipio colimense donde creció. El evento comenzó con una misa celebrada en la catedral local, a la que acudieron decenas de personas que se sumaron a la expectativa y al ambiente de celebración.

Al finalizar la ceremonia religiosa, el atrio se convirtió en el escenario de un espectáculo visual: fuegos artificiales y tubos de humo azul estallaron en el cielo, confirmando que la pareja espera un niño. La escena provocó aplausos, lágrimas y muestras de cariño entre los asistentes, quienes acompañaron a la familia en un momento lleno de emoción.

Tras la revelación, Brenda Kellerman tomó la palabra para agradecer la presencia y las muestras de afecto de los asistentes. En su mensaje, compartió también el nombre elegido para el bebé: Saulo, una palabra de origen hebreo que significa “el que fue pedido o rogado por Dios”, dotando al momento de un profundo significado espiritual.

Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman han descrito este embarazo como especialmente significativo, al tratarse de su “bebé arcoíris”, término con el que se alude a los hijos concebidos después de haber pasado por una pérdida gestacional.

