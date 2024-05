Ferdinando Valencia asegura que tiene pruebas de negligencia médica en la muerte de su hijo

Tras cuatro años del lamentable fallecimiento de uno de los gemelos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman por una meningitis bacteriana, el actor recientemente confesó que, aunque ya puede manejar mejor el dolor de la pérdida de su pequeño, sabe que este hecho pudo haberse evitado.

En un breve encuentro con la prensa, el histrión aseguró que tiene pruebas de que en el hospital que fue atendido al pequeño Dante, hubo mala práctica por parte de los doctores; sin embargo, aclaró que no planea emprender acciones legales.

Ante la pregunta de los reporteros respecto a si planea demandar a los responsables de la negligencia, el histrión contestó de manera tajante.

“No planeo demandar, ni lo he pensado. Lo que puedo jurar por mi santa madre es que tengo evidencias y que hay responsables, que hubo negligencias, pero hay cosas que son para mí sagradas y con las que no voy a capitalizar, así tenga razón, afirmó”.

“Yo no quiero gastarme un peso sintiendo que proviene de una de mis tragedias de vida y por la que mi familia también ha sufrido. Lo dejo ahí, se lo dejo a Dios. Tengo una vida bonita, tengo una familia hermosa y de ahí nos agarramos. No quiero formar parte de la lista de personas que viven quejándose. Hay muchas cosas buenas que ver, y a esas son a las que yo me aferro.”, agregó Ferdinando.

Por último, Ferdinando aseguró que ha sabido refugiarse en su esposa Brenda Kellerman, y en Tadeo, el otro de sus gemelos, y actualmente tiene una vida en la que aprovecha al máximo cada uno de los momentos que pasa a su lado.

“Lo que pasó fue voluntad de Dios, es más cómodo pensarlo así. Es una necesidad creer que hay alguien que toma decisiones por ti, eso quita un gran peso de la espalda y nos hace voltear a ver con calma lo que está por delante. Hay que concentrarnos donde debemos estar, porque todavía tengo otros que cuidar”.

Respecto a si ha recurrido a terapia para sanar la partida de su hijo, Ferdinando dijo:

“Lo he hecho, te tranquilizan, pero la verdad, no te alivian, ni te sanan. Se aprende a vivir con eso, se aprende a vivir así, toca meter el pecho a las balas, toca buscar lo bueno siempre”.

