Gobierno de Trump ha revocado 85,000 visas este año

La Administración de Donald Trump revocó este año un total de 85,000 visas a ciudadanos extranjeros, una cifra que más que duplica el total registrado el año anterior bajo el Gobierno de Joe Biden, según informaron este lunes fuentes del Departamento de Estado.

Asimismo, el Departamento aseguró que entre las anulaciones se encuentran las visas de 8,000 estudiantes internacionales.

Un funcionario de la dependencia sostuvo que las revocaciones reflejan un criterio más estricto frente a conductas consideradas riesgosas.

Señaló que los motivos de las revocaciones son diversos, pero muchos se vinculan directamente a la seguridad pública, señalando que casi la mitad de las anulaciones del año pasado se debieron a delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones y robos.

“Estas personas representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades y no queremos que permanezcan en nuestro país”, afirmó el funcionario.

Política de Trump

El endurecimiento migratorio ha sido una de las prioridades de Trump desde que asumió el cargo en enero, y las autoridades han aplicado ese enfoque también en el ámbito universitario.

Además de las razones de seguridad, el Departamento de Estado reveló que retiró visas a centenares de estudiantes que participaron el año pasado en protestas universitarias relacionadas con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

A la par de estas medidas, el Departamento de Estado activó procedimientos de evaluación más rigurosos para varios tipos de visa, entre ellos un escrutinio más detallado de la actividad en redes sociales.

El funcionario confirmó que haber trabajado en proyectos de verificación de datos o en moderación de contenido puede derivar en una denegación.

Esa directriz responde a una instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ordenó en mayo pasado bloquear la entrada al país de quienes, a su juicio, “censuren a los estadounidenses”.

La dependencia aclaró que las decisiones consulares se toman valorando múltiples elementos. “Al determinar si un solicitante califica para una visa, los funcionarios no solo consideran un factor, sino la totalidad de sus circunstancias”, indicó el funcionario.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: