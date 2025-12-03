Expertos de Pensilvania exigen protección para niños inmigrantes ante suspensión del asilo

Expertos de salud, educación y derecho en Pensilvania exigieron este miércoles mayor protección para niños y familias inmigrantes mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene suspendidas las decisiones de asilo y frena la emisión de varias visas.

La petición surgió durante una conferencia telefónica en la que profesionales de distintas áreas describieron lo que consideran un deterioro acelerado de las condiciones para menores inmigrantes desde que la agenda de deportaciones masivas empezó a aplicarse a inicios de año con operativos urbanos que, según afirmaron, reactivaron un escenario de separaciones familiares.

Rachel Rutter, abogada de inmigración y directora de Project Libertad, relató el caso de “Luisa”, una estudiante de cuarto grado que, antes del aumento de las redadas, llevaba una vida escolar estable, practicaba deportes y estaba integrada en su comunidad.

Rutter explicó que la presencia continua de agentes encapuchados en su vecindario transformó su rutina y culminó con su deportación a un país que no recordaba.

Impacto psicológico

El impacto psicológico de estas intervenciones fue enfatizado por la pediatra Katie McPeak, de la American Academy of Pediatrics, quien describió cómo el estrés prolongado y la separación de un padre pueden alterar el desarrollo cerebral y generar trastornos emocionales duraderos, desde ansiedad hasta depresión severa.

Organizaciones locales también señalaron un aumento en la intensidad de las operaciones.

Monica Ruiz, directora de Casa San José, reportó que las detenciones de ICE en Pittsburgh crecieron más de 250% respecto al año anterior, pese a que la comunidad latina representa menos del 3% de la población.

Ruiz recordó un operativo que se extendió por cinco horas, en el que “cualquiera que pareciera latino” era detenido para verificar documentos, dejando incluso a niños sin supervisión cuando sus padres eran llevados por agentes.

Esa dinámica, afirmaron otros participantes, ha erosionado la confianza en espacios tradicionalmente protegidos.

Rosamaria Cristello, directora del Latino Community Center, advirtió que muchos padres evitan llevar a sus hijos a la escuela o a consultas médicas ante el temor de que esas instituciones ya no estén resguardadas frente a acciones migratorias.

Representación legal

Los abogados que participaron en la llamada enfatizaron el peso de la representación legal para los menores. Orlando Portela, de JFCS Pittsburgh, señaló que el 84% de los niños sin abogados termina con órdenes de deportación, mientras que esa proporción cae al 20% cuando cuentan con asistencia jurídica.

La dimensión del problema, advirtió Jennifer Nagda, jefa de programas del Young Center, supera incluso la crisis de separaciones familiares que captó la atención nacional en 2017 y 2018.

Según dijo, la Administración Trump está dedicando recursos “extraordinarios” para mantener a niños en albergues lejos de sus comunidades, lo que reduce sus posibilidades de reunificación, acceso a abogados o evaluación judicial independiente antes de ser retornados.

Los participantes coincidieron en que la suspensión del asilo y de algunos visados agrava un escenario ya marcado por el miedo y la desprotección, y urgieron a restablecer salvaguardas básicas que impidan que menores queden solos, desamparados o expuestos a procesos acelerados sin consideración por su bienestar.

