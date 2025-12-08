Murió a los 54 años el exjugador Glen De Boeck tras sufrir una hemorragia cerebral

El luto se ha vuelto a posar sobre el fútbol europeo. El pasado domingo por la noche murió el exjugador belga Glen De Boeck tras sufrir una grave hemorragia cerebral.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el exfutbolista de 54 años sufrió la hemorragia el pasado viernes en su casa en Amberes, Bélgica.

De Boeck fue ingresado de urgencia, pero no logró recuperarse y murió en la noche del domingo en Amberes. Su muerte se dio meses después de ver morir a sus padres en meses consecutivos.

En febrero de este año falleció su padre a los 80 años. Un mes después, murió su madre luego de indisponerse en el funeral de su esposo.

Glen De Boeck jugó como defensa. Comenzó su carrera en su localidad natal, Boom, y debutó en el Rupel Boom FC en 1990. Debutó en primera división con el KV Mechelen en 1992.

En 1995 se marchó al Anderlecht, donde estuvo por 10 temporadas y se convirtió en capitán y referente defensivo del club. Ganó tres títulos de liga y disputó más de 250 partidos oficiales.

Con la selección de Bélgica jugó 36 partidos internacionales (46 convocatorias). Participó en dos Copas del Mundo: Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Se retiró en 2005 debido a problemas de rodilla.

Tras su retiro, se convirtió en entrenador y empezó como asistente de Franky Vercauteren en el Anderlecht. Posteriormente, dirigió a equipos como Cercle Brugge; Germinal Beerschot; VVV Venlo (Países Bajos); Waasland-Beveren; Mouscron y Kortrijk (KV Courtrai), en dos etapas.



