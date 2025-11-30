Fan de Palmeiras murió antes de la final de la Copa Libertadores tras caer de un autobús

La Copa Libertadores en la que se consagró Flamengo quedó marcado por la tragedia. Previo al partido en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, un fan de Palmeiras perdió la vida tras caer de un autobús.

El hecho ocurrió el pasado viernes cuando el micro de techo abierto se dirigía a una concentración con otros seguidores del Verdao, reseñó la agencia de noticias EFE.

El hincha brasileño tenía 38 años, respondía al nombre de Caue Brunelli y se encontraba haciendo un recorrido por el circuito de playas de Lima, conocido como la Costa Verde, en un bus turístico descapotable lleno de hinchas del Palmeiras.

En un lamentable accidente, cayó al pavimento, a la altura del distrito de Barranco, según informaron los canales Latina y ATV. Tras el accidente, Brunelli fue socorrido por los demás fans que lo levantaron y trasladaron a la clínica Maison de Santé en el vecino distrito de Chorrillos.

Ahí estuvo hasta que se confirmó su deceso. En redes sociales, Palmeiras emitió un comunicado lamentando la muerte de su aficionado.

“La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29)”, indicaron.

“Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”, concluyeron.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi…

La final de la Copa Libertadores 2025 se disputó pasado sábado en Lima y terminó con triunfo de Flamengo por 1-0 sobre Palmeiras. El único gol llegó al minuto 66 gracias a un cabezazo de Danilo, que rompió la paridad en un partido intenso y cargado de amonestaciones.

El Mengão dominó la posesión (59 %) y supo resistir los intentos de reacción del Verdao, que acumuló varias tarjetas amarillas en la segunda mitad.

Con esta victoria, Flamengo conquistó su cuarto título de Copa Libertadores, consolidando su hegemonía continental y repitiendo la gloria que ya había alcanzado en 2019 en el mismo escenario limeño.



