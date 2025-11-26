Jugador colombiano se desplomó en partido de Champions League tras recibir balonazo

El drama y la preparación aparecieron durante el partido de la UEFA Champions League entre Qarabag y Napoli. El central colombiano Kevin Medina dio el susto el pasado martes al caer desplomado al suelo del Estadio Diego Armando Maradona tras recibir un pelotazo en la cabeza.

La jugada se dio en el minuto 51 del encuentro cuando el mediocampista escocés Scott McTominay sacó un disparo potente desde la frontal del área que impactó violentamente en la cara de Medina, que cayó desplomado al suelo inmediatamente.

Tras balonazo, el árbitro interrumpió las acciones y como dicta el protocolo, entró el equipo médico al terreno de juego para atender a Medina. Por segundos, hubo incertidumbre. Incluso el colombiano parecía estar inconsciente.

Sin embargo, pudo levantarse y abandonar el terreno momentáneamente. El propio jugador decidió continuar en el terreno de juego y jugó durante cinco minutos más.

Visiblemente afectado, el cuerpo técnico del Qarabag decidió sacarlo del encuentro y ejecutar el cambio. El Nápoles sumó este martes su segunda victoria de la temporada ante el Qarabag (2-0).

Eduardo Guerrero, del Maccabi Tel-Aviv, a la izquierda, es desafiado por Kevin Medina, del Qarabag. Crédito: AP

El escocés Scott McTominay no solo fue protagonista en el balonazo a Medina, sino que participó en los dos tantos del conjunto italiano.

Kevin David Medina Rentería, nació el 9 de marzo de 1993 en Urabá, Colombia. Su carrera se ha construido de forma silenciosa en clubes humildes, pero en Europa.

Con 32 años se desempeña como defensa central en el Qarabağ FK de Azerbaiyán, club al que llegó en 2020 tras un recorrido por equipos modestos de Portugal como Naval, Moura, Sintrense, Pinhalnovense, Académico Viseu y GD Chaves.



