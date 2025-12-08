New York Jets cumple 15 años sin playoffs: la sequía más larga en el deporte de EE.UU.

New York Jets hizo historia el pasado domingo. La franquicia neoyorquina alcanzó uno de los registros más negativos en el deporte de Estados Unidos al hilvanar 15 años sin alcanzar la fase de playoffs en la NFL.

Tras caer ante Miami Dolphins 10-34 en el Meadowlands Stadium, los Jets consiguieron la peor racha activa más larga entre todas las franquicias de las principales ligas profesionales en Estados Unidos.

Ningún equipo de la NFL, MLB, NBA y NHL pasó 15 años sin llegar a playoffs. Los Jets estaban empatados con Buffalo Sabres de la NHL con 14 años sin postemporada.

Los Jets están en el sótano de la División Este de la Conferencia Americana (AFC). El equipo neoyorquino ya no tiene posibilidades de competir por un boleto a la postemporada.

La última vez que los Jets jugaron playoffs fue en 2010. Ese año terminaron la temporada regular con marca de 11-5 y llegaron hasta la final de la AFC, donde fueron eliminados por Pittsburgh Steelers.

“Es culpa mía”

Tras el partido, en la conferencia de prensa, el entrenador Aaron Glenn, quien vive su primera campaña en el cargo, asumió responsabilidad y culpa por la no clasificación y la derrota ante los Dolphins.

“Esto es culpa mía. Así es como lo asumo. Lo único que podemos hacer es mejorar y seguir mejorando. Porque antes de empezar a ganar de forma consistente hay que mejorar en todos los aspectos. Eso nos incluye a nosotros como entrenadores“, expresó.

New York Jets tiene marca de 3-9 en la temporada 2025 y ocupan el último lugar de la AFC Este. Al comienzo de la temporada perdieron sus primeros siete partidos antes de lograr su primera victoria en la Semana ocho ante Cincinnati Bengals.

Además de New York Jets, tres franquicias más se quedaron sin opciones de playoffs. Washington Commanders perdió de forma humillante 31-0 ante Minnesota Vikings y quedaron con marca de 3-10.

Atlanta Falcons perdió 37-9 ante Seattle Seahawks y se estancaron en 4-9. Cleveland Browns cayó 31-29 en un final dramático frente a Tennessee Titans y también quedaron en 3-10.

Con estos resultados, se suman a la lista de eliminados New York Giants (2-11), New Orleans Saints (3-10), Arizona Cardinals (3-10), Tennessee Titans (2-11) y Las Vegas Raiders (2-11).



