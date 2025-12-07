Mark Sánchez escribe emotivo mensaje a dos meses del apuñalamiento en Indianápolis

A dos meses del incidente de apuñalamiento en Indianápolis, Mark Sánchez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. El exmariscal de campo de New York Jets agradeció los gestos de apoyo y deseó a todos sus seguidores y allegados felices fiestas.

Sánchez, que hasta hace poco fue comentarista de la NFL para Fox Sports, compartió en Instagram dos fotos donde aparecen su esposa Perry y sus hijas gemelas.

“Esta época del año siempre me hace mirar alrededor y apreciar lo que importa, pero esta es diferente. Estoy agradecido de despertar, estar en casa y poder abrazar a mi esposa e hijos”, redactó.

“Gracias a las personas que me mantuvieron de pie y le dieron oportunidades a mi familia para compartir momentos como estos. De nuestra familia a la vuestra, os deseamos unas felices y pacíficas fiestas”, añadió.

El pasado 4 de octubre, Mark Sánchez se encontraba en la ciudad para la transmisión del duelo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts. Horas antes del encuentro, en un claro estado de ebriedad, el exjugador irrumpió en el vehículo de Perry Tole, un repartidor de aceite comestible.

Sánchez exigía que movieran el auto y alegó haber hablado con el gerente del hotel. El conductor, al notar su estado de ebriedad, intentó llamar a su supervisor, pero fue bloqueado, lo que desató una pelea.

El forcejeo escaló y Sánchez habría arrojado al conductor contra una pared y luego al suelo.

Este respondió con gas pimienta y, al ver que seguía avanzando, lo apuñaló varias veces. El exjugador logró huir hasta un bar cercano, donde recibió primeros auxilios antes de ser trasladado en ambulancia.

Tras apenas unas horas de investigación, que incluyó la revisión de videos de seguridad, el exmariscal fue arrestado en su propia cama de hospital.

Estuvo internado más de una semana y tras salir del hospital, fue trasladado directamente a la cárcel local, donde posó para una foto policial. Las autoridades de Indianápolis ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron al exjugador de un delito de agresión grave nivel 5.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de $10,000 dólares. Un mes después del incidente, la cadena Fox Sports despidió a Sánchez tras seis años de relación laboral.



Sigue leyendo:

· Expareja de Mark Sánchez habló sobre su arresto y los “graves cargos criminales” que enfrenta

· Donald Trump opinó sobre el caso de Mark Sánchez: “Algo loco pasó”

· Mark Sánchez reaparece tras apuñalamiento en Indianápolis y rinde homenaje a Nick Mangold tras su muerte