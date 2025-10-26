Murió Nick Mangold, leyenda de los New York Jets

Nick Mangold, histórico jugador de los New York Jets, falleció este domingo a los 41 años debido a complicaciones renales, según informó la franquicia.

“Nick fue más que un centro legendario. Fue el alma de nuestra línea ofensiva durante 11 años y un querido compañero, cuyo liderazgo y tenacidad definieron una era en el fútbol americano de los Jets”, expresó Woody Johnson, presidente del equipo, en un comunicado.

El exjugador, oriundo de Centerville, Ohio, había revelado a principios de octubre que padecía una enfermedad renal crónica derivada de un defecto genético diagnosticado en 2006. En una carta publicada hace apenas 10 días, Mangold compartió con la comunidad de los Jets que estaba recibiendo tratamientos de diálisis mientras esperaba un trasplante de riñón.

Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2006, Mangold jugó toda su carrera con los Jets, convirtiéndose en una pieza clave de la línea ofensiva que llevó al equipo a tres apariciones en playoffs, incluidas las finales de la AFC en 2009 y 2010, donde cayeron ante los Indianapolis Colts y los Pittsburgh Steelers, respectivamente.

Durante 11 temporadas, Mangold disputó 164 partidos, todos como titular. Fue elegido siete veces al Pro Bowl y dos veces All-Pro, récords que lo consagraron como uno de los jugadores más importantes en la historia de la franquicia.

