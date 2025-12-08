Salazar rechaza como “antiestadounidense” los nuevos vetos migratorios de Trump

La congresista republicana por Miami María Elvira Salazar calificó como “antiestadounidense” y un “castigo colectivo” la decisión de la Administración Trump de congelar todas las solicitudes de inmigración de personas procedentes de Cuba, Haití y Venezuela, además de otros 16 países catalogados como de “alto riesgo”.

La legisladora, que ha respaldado al presidente en múltiples iniciativas, sostuvo en declaraciones al Miami Herald que la nueva directriz penaliza a inmigrantes que “trabajadores y respetuosos de la ley que han seguido todos los pasos legales”.

Según explicó, la suspensión afecta por igual a solicitantes de asilo, trámites de residencia permanente y procesos de naturalización, incluso cuando se trate de personas ya verificadas o con años esperando en el sistema.

Salazar, representante de un distrito de Miami con fuerte presencia cubana, insistió en que la medida impacta a comunidades enteras al responsabilizar a “inocentes por los errores de culpables”.

A su juicio, el país ya cuenta con herramientas suficientes para frenar riesgos de seguridad nacional sin recurrir a bloqueos generalizados.

“Es injusto, contrario a los principios estadounidenses y va en contra de todo lo que representa este país. Ya existen controles de antecedentes para detener a terroristas y deberían aplicarse”, dijo Salazar al Miami Herald.

Posturas de otros congresistas

La postura de Salazar contrasta con la declaración conjunta de los también republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, quienes defendieron el cambio de política al atribuirlo al supuesto “abandono temerario” de la seguridad fronteriza bajo el expresidente Joe Biden.

Ambos congresistas argumentaron que el endurecimiento responde a la necesidad de restablecer controles y reforzar la verificación de antecedentes.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la suspensión temporal a finales de noviembre tras un ataque en Washington contra dos guardias nacionales, presuntamente cometido por un ciudadano afgano.

La medida se extiende a 19 países y paraliza todos los procesos migratorios mientras se revisan de forma estricta las solicitudes.

La Casa Blanca justificó además recortes en beneficios fiscales reembolsables, como el crédito por hijos o el crédito por ingreso del trabajo, con el argumento de que migrantes provenientes de esos países reciben más de lo que aportan.

Estas revisiones se suman a la orden de reevaluar las ‘green cards’ de miles de residentes en proceso.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración informó que todas las decisiones de asilo quedarán suspendidas hasta completar verificaciones exhaustivas. De acuerdo con datos del American Immigration Council, cerca de 1,5 millones de personas tenían solicitudes pendientes hasta diciembre de 2024, lo que anticipa demoras prolongadas.

Con información de EFE.

