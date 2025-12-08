Sergio Ramos no seguirá con Monterrey para el Clausura 2026, confirma la directiva

El presidente deportivo del Monterrey, José Antonio Noriega, confirmó este lunes que Sergio Ramos no continuará con los Rayados para el próximo Clausura 2026, cerrando así la breve pero mediática etapa del defensor español en la Liga MX.

Noriega explicó que, aunque el club mantuvo conversaciones constantes para renovar al campeón del mundo en 2010, la operación nunca llegó a un punto cercano de concretarse.

“Las pláticas estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero él está en su derecho, de todas maneras se iba a saber”, aseguró el directivo.

La despedida se dio de manera simbólica el pasado domingo, cuando Ramos disputó su último encuentro con Monterrey en la semifinal del Apertura 2025 ante Toluca, serie que terminó con la eliminación de los Rayados. Al terminar el encuentro, el central de 39 años dejó entrever que ese duelo marcaba el cierre de su etapa en México.

Noriega detalló que el club venía trabajando desde semanas atrás para intentar su continuidad, pero sin señales favorables por parte del futbolista.

“Conversamos con él desde tiempo atrás y vimos que no había posibilidad de que continuara, sabíamos que el final iba a ser este, aunque nos habría gustado darlo a conocer de otra manera”,

añadió el directivo.

Ramos llegó a la escuadra regiomontana en febrero pasado como el fichaje más mediático de la liga, generando expectativas dentro y fuera del país. Durante los dos torneos que disputó con Rayados, sumó 23 partidos como titular y marcó cinco goles, aportando liderazgo y presencia defensiva hasta el último día.

Con la salida de Ramos, Monterrey encara un receso clave para reconstruir su defensa y planificar un Clausura 2026 donde volverán a asumir su habitual rol de candidatos al título.

Sigue leyendo:

–Exfutbolista inglés condenado a seis meses de prisión por publicar mensajes “gravemente ofensivos” en X

–Donald Trump revela llamada de Cristiano Ronaldo tras sorteo del Mundial 2026

–Tottenham investiga a Yves Bissouma tras la difusión de un video consumiendo óxido nitroso