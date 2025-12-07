Donald Trump revela llamada de Cristiano Ronaldo tras sorteo del Mundial 2026

Tras reunirse el pasado 18 de noviembre en la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo y Donald Trump volvieron a hablar. El mandatario republicano reveló en redes sociales haber recibido una llamada del futbolista portugués.

Trump compartió en su red social Truth Social que CR7 le llamó un día después del sorteo del Mundial 2026 que encabezó en Washington para agradecer por la reunión y el paseo por la Casa Blanca.

“Cristiano Ronaldo, el gran futbolista, me acaba de llamar para agradecerme el tour de esta semana por la Casa Blanca y el Despacho Oval. Qué tipo tan increíble es, no solo como deportista, sino como persona. No hay nada mejor que esto”, dijo Trump.

La llamada de Ronaldo a Trump se produjo el pasado sábado por la noche, 24 horas después de que Trump recibiera el primer premio de la paz otorgado por la FIFA.

Encuentro Trump-Cristiano Ronaldo

La reunión con Trump se dio el 18 de noviembre en la tarde, antes de la cena en el Salón Este. No obstante, se hizo oficial el miércoles. Ronaldo llegó a la Casa Blanca siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita.

En redes sociales, un día después de los eventos, Cristiano compartió fotografías en su Instagram y dedicó un mensaje al mandatario.

En las imágenes se ve al portugués sostener una caja de madera con una llave dorada. Trump entregó al futbolista un reconocimiento simbólico que el jefe de Estado reserva a figuras que considera especialmente influyentes.

Cristiano obtuvo la llave de oro de la Casa Blanca. Este reconocimiento es de carácter honorífico y funciona como un símbolo de reconocimiento y cercanía institucional. Es al menos la segunda vez que el republicano la concede en su mandato.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se dio semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.



