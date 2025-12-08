Trump dice estar “decepcionado” con Zelenski al afirmar que “no leyó” el último plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su “decepción” con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al afirmar que su homólogo “no ha revisado” la más reciente propuesta estadounidense para finalizar la guerra con Rusia.

Durante la alfombra roja de los Premios del Centro Kennedy en Washington D.C. el domingo, el mandatario manifestó ante la prensa que se siente “un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta”, y agregó que “a su gente le encanta, pero a él no. A Rusia le parece bien”, informó NBC News.

El líder republicano continuó sus declaraciones afirmando que “Rusia… supongo que preferiría tener todo el país, pensándolo bien. Pero creo que a Rusia le parece bien, pero no estoy seguro de que a Zelenski le parezca bien. A su gente le encanta, pero no lo ha leído.”

Expectativas por la respuesta rusa y sus exigencias

Las declaraciones de Trump incrementan la presión de Washington sobre Kiev justo cuando Zelenski se reunía con líderes europeos, en medio de temores continentales de que EE. UU. esté impulsando un acuerdo que beneficie al Kremlin.

De momento, el Kremlin no ha brindado apoyo público al plan y mantiene sus exigencias estrictas. Por su parte, el presidente Zelenski indicó el lunes que aún existen diferencias clave en las negociaciones, específicamente en los puntos de concesiones territoriales y garantías de seguridad.

El equipo de Trump, tras volar a Moscú con una versión revisada de la propuesta, sostuvo conversaciones con funcionarios ucranianos en Miami; sin embargo, los esfuerzos de mediación de Washington no han logrado un avance significativo hasta ahora.

Inconformidad rusa con la propuesta de Trump

Pese a que Trump sugirió que Rusia estaba “bien” con la versión más reciente, el Kremlin ha señalado lo contrario. Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el domingo que la parte estadounidense necesita realizar “cambios radicales” al borrador en “algunas cuestiones”.

Mientras tanto, el negociador jefe de Zelenski, Rustem Umerov, informó que su tarea principal era obtener los detalles completos de la conversación en Moscú para discutirlos con el presidente ucraniano.

“La principal tarea del equipo ucraniano era obtener de la parte estadounidense información completa sobre su conversación en Moscú y todos los borradores de las propuestas actuales para discutirlos en detalle con el presidente de Ucrania”. Además, agregó: “Estamos trabajando con la mayor intensidad posible”, dijo Umerov en su cuenta de X.

Zelenski confirmó en su discurso nocturno del domingo haber conversado con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Afirmó que “los enviados estadounidenses conocen las posturas centrales de Ucrania, y la conversación fue constructiva, aunque no fácil”.

El plan inicial aprobado por Trump, de 28 puntos, incluye la cesión de territorio por parte de Ucrania. La propuesta ha sido revisada varias veces debido a la fuerte oposición tanto de Kiev como de Europa.

