3 razones por las que deberías jubilarte en 2026

A medida que millones de estadounidenses se preparan para decidir cuándo reclamar sus pagos de jubilación del Seguro Social, el año 2026 podría convertirse en un punto clave para quienes están por cumplir la edad de retiro o enfrentan cambios importantes en su vida financiera.

Aunque los pagos pueden solicitarse desde los 62 años, el momento elegido para hacerlo determina el monto mensual que se recibirá de por vida.

A continuación, presentamos tres motivos por los cuales 2026 podría ser el año ideal para solicitar los beneficios.

1. Cumples 70 años en 2026

El Seguro Social permite solicitar beneficios desde los 62 años, pero recibir el monto completo solo es posible al alcanzar la edad plena de jubilación, que es de 67 años para quienes nacieron en 1960 o después.

Además, quienes retrasan su solicitud después de los 67 reciben un aumento del 8% por cada año de espera, pero ese incentivo termina a los 70 años.

Por ello, si cumples 70 en 2026, retrasar más tu solicitud no te dará ningún beneficio adicional.

“Esperar no te dará más dinero. Si acaso, podría hacer que pierdas parte de él”, advierten los expertos citados en el análisis.

Y si ya cumpliste 70 este año y aún no has solicitado tus pagos, la recomendación es hacerlo cuanto antes.

2. Tus ahorros ya cubren todos tus gastos

Muchas personas dudan en pedir el Seguro Social antes de los 67 años porque eso reduce permanentemente el monto mensual.

Sin embargo, si tus ahorros ya alcanzan para cubrir tus necesidades, solicitar el beneficio antes podría ayudarte a cumplir metas importantes.

Por ejemplo, un jubilado cuyos gastos mensuales rondan los $5,000 y que ha acumulado $2 millones en su IRA o 401(k), podría retirar alrededor de $80,000 al año siguiendo la regla del 4%.

Esa cantidad supera con holgura sus gastos básicos. En un escenario así, el Seguro Social puede funcionar como un ingreso adicional para cumplir sueños a corto plazo, como comprar una casa de playa antes de que aumenten los precios o realizar viajes que has pospuesto durante años.

3. Tu trabajo está afectando seriamente tu salud

Retrasar la solicitud del Seguro Social puede ser financieramente recomendable, especialmente si no se cuenta con un gran respaldo de ahorros.

Sin embargo, cuando el empleo deteriora tu salud mental o física, el costo de continuar puede ser más alto que cualquier beneficio futuro.

Solicitar los pagos en 2026 podría darte la oportunidad de retirarte antes y proteger tu bienestar.

Aunque los cheques serán más bajos por reclamar de forma anticipada, seguir en un empleo que compromete tu salud podría incluso acortar tu vida, advierten los especialistas.

En ese caso, retirarte antes puede ser la decisión más sabia.

¿Es 2026 tu año para jubilarte?

La respuesta depende de tus metas, tu situación financiera y tu salud.

Para algunos, 2026 marcará el inicio de una nueva etapa con estabilidad y libertad, para otros, aún será necesario esperar.

Pero si te identificas con cualquiera de los escenarios anteriores, podrías estar frente al momento ideal para solicitar tus beneficios.

