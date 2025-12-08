Quiénes recibirán pago directo de $5,108 del Seguro Social el miércoles

El Seguro Social iniciará esta semana la entrega de uno de los pagos más altos del programa, que puede alcanzar hasta $5,108 mensuales para los jubilados con beneficios máximos.

La distribución se realizará de forma escalonada, según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

Quiénes reciben el pago este miércoles

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que el primer depósito de diciembre se entregará este miércoles 10 de diciembre a los jubilados nacidos el día 10 de cualquier mes del año o antes.



La segunda ronda está programada para el 17 de diciembre para quienes cumplen años entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año, mientras que la tercera llegará el 24 de diciembre para los nacidos a partir del día 21 de cualquier mes del año.

Montos: cómo se alcanza el beneficio máximo de $5,108

El pago máximo mensual, de hasta $5,108, corresponde únicamente a quienes se jubilan a los 70 años, el punto más alto permitido por el programa.

Quienes solicitan sus beneficios a los 62 años, la edad mínima de retiro, pueden recibir hasta $2,831 al mes, dependiendo de su historial laboral.

La SSA recordó que el monto final depende de tres factores clave:

-La edad de jubilación.

-La cantidad aportada al Seguro Social durante la vida laboral.

-Los años de contribución acumulados.

La agencia recomienda utilizar la calculadora oficial para obtener un estimado personalizado de beneficios mensuales.

Financiamiento y advertencias sobre el futuro del programa

El Seguro Social se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina, pagado tanto por trabajadores como por empleadores.

Sin embargo, estudios recientes advierten que, sin intervención del Congreso, los fondos del programa podrían no ser suficientes para cubrir pagos completos tan pronto como 2034, debido al aumento de jubilados y la reducción de trabajadores activos.

