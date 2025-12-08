Requisitos para recibir los $250 de Trump para niños recién nacidos

Una aportación histórica de $6,250 millones realizada por los filántropos Michael y Susan Dell permitirá que millones de familias en Estados Unidos reciban un apoyo económico adicional para el futuro de sus hijos.

La donación financiará un bono de $250 para los llamados Trump Accounts, un nuevo esquema de ahorro con beneficios fiscales dirigido a menores de edad.

Qué son los Trump Accounts y a quiénes benefician

Los Trump Accounts fueron creados mediante la ley Working Families Tax Cuts Act con el objetivo de que los padres puedan abrir cuentas de inversión con ventajas fiscales para niños menores de 18 años que cuenten con un número de Seguro Social.

Estas cuentas, además, forman parte de las iniciativas económicas anunciadas recientemente por la administración Trump.

La donación de los Dell permitirá que 25 millones de niños reciban $250 adicionales para invertir en estas cuentas.

Según el anuncio oficial, los beneficiados serán principalmente los menores de 10 años nacidos antes del 1 de enero de 2025.

La pareja agregó que los niños mayores de 10 años también podrán verse beneficiados si aún hay fondos disponibles tras los primeros registros.

Requisitos de ingresos y zonas elegibles

Para acceder al bono de $250, las familias deberán residir en códigos postales con ingresos medianos iguales o inferiores a $150,000.

Esto significa que la elegibilidad depende del ingreso promedio del área, más que del ingreso exacto de cada familia.

Una vez que los padres abran un Trump Account, el depósito de $250 se acreditará automáticamente.

Cuándo podrán abrirse los Trump Accounts

Aunque el IRS aún no ha publicado la guía oficial, la Casa Blanca adelantó que los padres podrán abrir estas cuentas a partir del 4 de julio de 2026.

Además, todos los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán una aportación única de $1,000 por parte del Departamento del Tesoro para iniciar su cuenta.

Los padres podrán presentar el Formulario IRS 4547 para crear la cuenta y solicitar el bono de $1,000. A partir de mediados de 2026, también podrán completar el trámite por internet mediante trumpaccounts.gov.

Una vez hecha la elección para abrir la cuenta, el Tesoro enviará la información necesaria para activar el Trump Account de cada menor.

