¿Quiénes recibirán los $12,000 millones de dólares que Trump acaba de anunciar?

El presidente Donald Trump presentó este lunes un nuevo paquete de asistencia agrícola por $12,000 millones de dólares, destinado a ayudar a los productores que enfrentan dificultades para vender sus cosechas y absorber el aumento de los costos generado por la escalada arancelaria contra China.

El anuncio se realizó durante una mesa redonda en la Casa Blanca junto a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, legisladores de estados agrícolas y productores que advirtieron sobre el deterioro de sus márgenes.

“Con este pago puente, podremos cultivar otro año”, dijo el agricultor de Iowa, Cordt Holub, al agradecer el respaldo presidencial.

Un programa de pagos único por cultivo

Rollins precisó que el plan movilizará $11,000 millones de dólares en pagos directos para agricultores de cultivos en hileras, mientras que otros $1,000 millones de dólares se destinarán a productores de cultivos especializados, un sector que la administración aún evalúa para medir el impacto total de la crisis.

La distribución está prevista para finales de febrero.

Trump afirmó que el monto se calculó evaluando “cómo se vieron perjudicados y en qué medida”, y aseguró que el paquete será financiado con los ingresos provenientes de los aranceles impuestos a China.

El Departamento de Agricultura utilizará una fórmula basada en los costos de producción para fijar los pagos por acre. Las ayudas estarán limitadas a $155,000 dólares por persona o finca y solo podrán acceder productores con ingresos anuales inferiores a $900,000 dólares, una restricción destinada a evitar que grandes explotaciones absorban la mayor parte de los fondos, como ocurrió en programas anteriores.

Agricultores agradecen, pero advierten que no es suficiente

Si bien el paquete representa un alivio temporal, los productores insisten en que la raíz del problema sigue siendo la volatilidad de los mercados y el encarecimiento de insumos esenciales.

“Es un comienzo”, señaló Caleb Ragland, presidente de la Asociación Americana de la Soja, citado por AP. “Pero debemos buscar otras vías para financiar y reactivar nuestros mercados. De ahí queremos vivir”.

La incertidumbre golpea especialmente a agricultores jóvenes y a quienes trabajan tierras arrendadas, con menor capacidad de endeudamiento. Muchos ya evalúan vender equipos o buscar trabajos adicionales para subsistir.

“No quiero cargar a mi hijo con el estrés que vivimos ahora”, confesó Robb Ewoldt, productor de Iowa que alquila la mayor parte de sus hectáreas.

Otros, como Darin Johnson, productor de cuarta generación en Minnesota, creen que la mayoría podrá resistir el golpe: “Muchas granjas están bien establecidas y tienen suficiente capital para soportar tiempos difíciles”.

Compras chinas por debajo de lo prometido

La soja y el sorgo continúan siendo los cultivos más afectados, ya que dependen fuertemente de las exportaciones a China. Tras la reunión entre Trump y Xi Jinping en octubre, la Casa Blanca anunció un compromiso chino para comprar al menos 12,000 de toneladas métricas de soja antes de fin de año, además de 25 millones anuales para los próximos tres.

Sin embargo, Pekín ha adquirido solo 2,8 millones de toneladas desde que se anunció el acuerdo, según la agencia de noticias. Aunque esto representa apenas una cuarta parte de lo pactado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que China alcanzará su objetivo para finales de febrero.

El valor del paquete presentado este lunes es equivalente a todo lo exportado por Estados Unidos en soja hacia China en 2024.

