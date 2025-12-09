Aumento del salario mínimo en EE.UU. en 2026: ¿Qué estados verán incrementos desde el 1 de enero?

A partir del 1 de enero de 2026, varios estados en EE.UU. aplicarán aumentos en el salario mínimo, como una respuesta a la creciente presión que hay en el costo de vida de miles de ciudadanos. California, Nueva York y Arizona lideran este ajuste económico crucial para millones de trabajadores.

Si bien el salario mínimo federal sigue estancado desde hace más de una década, varios estados han aplicado actualizaciones periódicas. Actualmente, esta tarifa se mantiene en los $7.25 dólares por hora, pero decenas de jurisdicciones adoptan aumentos obligatorios, que ayudan a mitigar el impacto por el alza en los costos de vivienda, transporte y alimentación, que afectan especialmente a trabajadores con ingresos bajos.

En varios estados, estos ajustes están ligados de manera automática a la inflación y algunos otros factores más específicos.

In Kentucky, the minimum wage is $7.25 an hour. Fewer than 2% of people actually earn that minimum wage, unemployment is around 4%, which basically means full employment. A loaf of bread costs $1.42. https://t.co/sXuCHmYx3x pic.twitter.com/fPC8iWhb2K — MAP95 (@MAPRM95) December 9, 2025

¿Qué estados han aprobado incrementos al salario mínimo el 1 de enero de 2026?

Varios estados ya tienen confirmado un aumento al salario mínimo a partir del primer día de 2026, con montos que varían de acuerdo con cada legislación:

California: El salario mínimo estatal aumentará en $0.40 por hora a quedar en $16.90 por hora para la mayoría de los empleados, independientemente del tamaño del empleador y está calculado con base en el ajuste anual por costo de vida del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos (CPI-W por sus siglas en inglés).

Nueva York: Continuará aplicando un esquema con una escalada gradual por regiones: Nueva York City, Long Island y Westchester y resto del estado. El aumento para ambos bloques será de $0.50 por hora, como parte de un plan multianual para indexar el salario a la inflación. Este será el último aumento bajo el calendario fijo actual; a partir de 2027, los ajustes anuales se basarán en el Índice de Precios al Consumidor (CPI-W).

Para la región: Ciudad de Nueva York, Long Island, y Condado de Westchester, el salario quedará en $17.00 dólares por hora, mientras que en el resto del estado quedará e $16.00 dólares.

We can’t afford groceries.

We can’t afford healthcare.

Our rent is high yet the federal minimum wage is STILL $7.25/hr.



But Trump, his family & rich friends are getting wealthier every day!😤



#TrumpAffordabilityCrisis pic.twitter.com/ga3TiiFWMG — bridget123goooo (@bridget123goooo) December 4, 2025

Arizona: El salario mínimo estatal aumentará en $0.45 por hora, a quedar en $15.15 por hora, lo que representa un aumento del 3% sobre la tasa actual de $14.70 por hora. Este ajuste se basa en la Proposición 206 (Ley de Salarios Justos y Familias Saludables), que indexa el salario mínimo a los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (CPI-W).

Colorado: El salario mínimo estatal aumentará en $0.35 por hora a quedar en $15.16 por hora, un incremento del 2.4% respecto a los $14.81 que se pagan actualmente. El aumento está basado en el ajuste por costo de vida del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W) para el área de Denver-Aurora-Lakewood, según lo exige la ley estatal.

Aunque, como ocurre en otros estados, varias ciudades y condados en Colorado han establecido salarios mínimos más altos que la tasa estatal. En estos casos, la legislación señala que los empleadores deben pagar la tarifa local o estatal más alta.

Connecticut: El salario mínimo aumentará en $0.59 por hora, a quedar en $16.94 por hora. El incremento está calculado en la ley estatal de Connecticut que indexa los ajustes anuales del salario mínimo al Índice de Costo de Empleo (ECI) federal. Para el próximo año, el incremento será de 3.6%

Hawaii: En esta entidad se aplicará uno de los ajustes más altos a nivel nacional, de $2.00 por hora, a quedar en $16.00. El ajuste está basado en la Ley 114 de las Sesiones Legislativas de Hawái de 202, que establece aumentos graduales hasta llegar a los $18.00 por hora para el 1 de enero de 2028.

Minimum wage basically doesn’t exist anymore in many red states. Just 68,000 people in the country make the federal minimum of $7.25/hr, less than 1 in 1000 workers. https://t.co/6DJU50607n pic.twitter.com/ceVmCt5KIJ — Hunter📈🌈📊 (@StatisticUrban) November 20, 2024

En total, 23 entidades y más de 60 localidades en Estados Unidos aplicarán aumentos en sus salarios mínimos a lo largo de 2026. 19 entidades aplicarán los ajustes a partir del 1 de enero, mientras que Florida, Alaska y Oregon anunciaron sus ajustes a lo largo del año.

El resto de los estados que aumentarán sus salarios mínimos son: Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nueva Jersey, Ohio, Rhode Island, Dakota del Sur, Vermont, Washington, Virginia, Nebraska y Washington D.C.

