Cuánto dinero necesitas ahorrar para sobrevivir 3 meses sin trabajo en Nueva York, según un nuevo estudio

La incertidumbre laboral se ha convertido en una constante para miles de trabajadores en Nueva York, especialmente después de los despidos masivos que diversas empresas han anunciado en sectores clave como tecnología, servicios financieros y comercio.

En este contexto, cada vez más residentes del estado buscan fortalecer sus fondos de emergencia para enfrentar posibles periodos sin empleo. Una nueva investigación difundida por GOBankingRates pone sobre la mesa una pregunta esencial: ¿cuánto dinero necesita realmente un neoyorquino para subsistir durante tres meses sin ingresos?

El estudio calculó cuánto gastan los residentes de Nueva York únicamente en necesidades básicas, basándose en la Encuesta de Gastos del Consumidor 2023 realizada por la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics). Para definir lo que consideran gastos esenciales, se tomó en cuenta el costo de la vivienda, alimentos, servicios públicos, combustible y servicios públicos, es decir, todo aquello que resulta indispensable para el día a día, sin incluir entretenimiento u otros gastos discrecionales.

Según los resultados, un habitante promedio del estado necesita aproximadamente $12,158 dólares para cubrir 3 meses de necesidades básicas. Esta cifra representa una división mensual cercana a los $4,052, un monto significativo si se considera que gran parte de los neoyorquinos enfrenta altos costos habitacionales, especialmente aquellas personas que viven dentro de la ciudad de Nueva York.

Hay mucha incertidumbre en el país por el comportamiento del mercado laboral en lo que va del año. (Foto: Shutterstock)

Nueva York, entre los estados más costosos del país

Aunque el cálculo incluye el promedio estatal, la realidad es que algunos condados, especialmente Manhattan, Brooklyn y partes de Queens, presentan gastos incluso superiores al promedio señalado.

Es importante destacar que los datos utilizados por GOBankingRates corresponden a 2023, por lo que la cifra actual podría ser mayor debido al impacto inflacionario registrado durante 2024 y 2025. Los costos de alquiler y alimentos han sido dos de los rubros con mayor incremento en los últimos años, lo que ha reducido la capacidad de ahorro de muchas familias, en especial aquellas con ingresos moderados o dependientes de trabajos por horas.

Aun así, la investigación ofrece un panorama útil para quienes buscan construir un fondo de emergencia sólido, especialmente ante la posibilidad de recesión económica que varios economistas han mencionado recientemente. Además, el análisis compara el nivel de gastos con otros estados del país, permitiendo dimensionar la presión económica que se vive en Nueva York en relación con otras regiones.

El informe concluye que Nueva York ocupa el cuarto lugar entre los estados que requieren un mayor monto de ahorro para cubrir necesidades básicas durante un trimestre sin ingresos. Solo 3 estados superan la suma neoyorquina: Massachusetts, donde los residentes necesitan alrededor de $13,723, California, con un estimado de $13,830, y Hawaii, que encabeza la lista con $17,980, impulsado principalmente por su elevado costo habitacional y la dependencia del transporte de mercancías, lo cual incrementa los precios generales de bienes y alimentos.

En contraste con esas cifras elevadas, algunos estados del centro y sur del país mantienen costos significativamente más bajos, lo que permite a sus residentes requerir montos de ahorro considerablemente menores. Por ejemplo, Oklahoma figura como el estado más asequible dentro del ranking, donde las personas necesitarían únicamente unos $8,358 para cubrir 3 meses de gastos esenciales, una cifra que llama la atención frente a lo que implica vivir en lugares como Nueva York o California.

El estudio también compara cifras de los estados vecinos del noreste, donde el costo de vida tiende a ser alto. En Nueva Jersey, el monto de ahorro recomendado para 3 meses asciende a aproximadamente $11,186, mientras que en Connecticut la cifra rondaría los $10,953, lo que sitúa a ambos estados ligeramente por debajo del nivel neoyorquino. No obstante, estas diferencias acompañan variaciones en los mercados laborales, accesibilidad de vivienda y demandas de transporte entre regiones metropolitanas.

Para los especialistas en finanzas personales, estos datos son una llamada importante a reflexionar sobre el nivel de preparación económica de cada hogar. Expertos recomiendan que el fondo de emergencia represente entre 3 y 6 meses de gastos básicos, aunque en ciudades como Nueva York muchos asesores financieros sugieren contar incluso con hasta nueve meses debido al elevado costo habitacional y a la volatilidad laboral que ha caracterizado los últimos años.

La recomendación general es comenzar a construir ese fondo paulatinamente, destinando una parte fija del ingreso mensual, aunque en ocasiones se trate de pequeñas cantidades. También se sugiere revisar regularmente tarifas de servicios, costos de vivienda y gastos recurrentes para identificar oportunidades de ahorro, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Incluso disponer de un ahorro equivalente a uno o 2 meses de gastos puede marcar una diferencia importante en caso de una transición laboral inesperada.

Mientras la economía continúa ajustándose tras años de volatilidad pospandemia, los neoyorquinos siguen enfrentando uno de los niveles de vida más altos del país. La recomendación de contar con más de $12,000 en un fondo de emergencia para tres meses se posiciona como un recordatorio de la importancia de planificar y proteger las finanzas personales ante un mercado laboral que, en ocasiones, puede cambiar de un día para otro.

