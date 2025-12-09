Aumentan gripe y virus respiratorios en NY y Nueva Jersey: hospitales reinstalan uso obligatorio de mascarillas

La temporada de virus respiratorios avanza con fuerza en Nueva York y Nueva Jersey, donde hospitales y centros médicos han comenzado a reinstalar el uso obligatorio de mascarillas ante el notable incremento de casos de gripe, Covid-19 y virus respiratorio sincitial (VSR).

La medida llega tras una semana de aumentos significativos y la declaración formal de que la gripe es “prevalente” en el estado de Nueva York.

Según datos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, hasta la semana pasada se han identificado 220 brotes de enfermedades respiratorias virales en hospitales y residencias de ancianos. Este dato, combinado con el repunte de contagios, activó alertas sanitarias que obligan a reforzar medidas de protección en entornos clínicos, especialmente en aquellos donde hay pacientes vulnerables.

Un incremento acelerado de gripe en NY

Durante la semana que finalizó el 29 de noviembre, el estado registró 14,506 casos confirmados de gripe, lo que representa un aumento del 80% respecto a la semana anterior. El total acumulado en la temporada asciende a 32,769 contagios, junto con 1,743 hospitalizaciones relacionadas con el virus.

Las autoridades sanitarias advierten que este crecimiento súbito sugiere que la temporada gripal llegó antes de lo previsto y con una intensidad mayor a la registrada el año pasado en la misma fecha.

Aunque la gripe suele ser un virus estacional común, su capacidad de provocar complicaciones graves, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con condiciones preexistentes, obliga a los hospitales a reforzar medidas de contención, especialmente cuando coincide con otros virus activos.

Covid-19 se mantiene estable, pero continúa circulando

En el mismo periodo, Nueva York confirmó 1,948 casos de Covid-19. La cifra representa una leve disminución respecto a la semana previa, pero mantiene un total de 23,267 casos en lo que va de la temporada.

Médicos consultados por autoridades estatales señalan que, aunque los niveles actuales no son tan elevados como en los picos pandémicos, la circulación simultánea de múltiples virus respiratorios aumenta los riesgos de saturación hospitalaria durante el invierno.

Los expertos insisten en que, pese a la fatiga pandémica, el Covid sigue siendo una enfermedad con potencial para generar complicaciones graves, por lo que recomiendan mantenerse al día con refuerzos y usar mascarilla ante síntomas.

VSR también sube y presiona el sistema médico

El virus respiratorio sincitial continúa expandiéndose. Durante la última semana de noviembre, Nueva York reportó 2,200 casos de VSR, un aumento del 17% respecto a la semana previa. La temporada acumula 9,215 contagios y 541 hospitalizaciones.

Este virus representa una amenaza particular para bebés, adultos mayores y personas con enfermedades pulmonares crónicas.

Hasta la fecha, el Departamento de Salud confirmó que no se han reportado muertes pediátricas asociadas a la gripe, Covid-19 o VSR durante esta temporada, un punto alentador dentro del panorama general.

Nueva Jersey vive también un repunte significativo

El alza de virus respiratorios no se limita a Nueva York. Nueva Jersey ha experimentado un aumento abrupto de contagios de gripe: 2,032 casos hasta finales de noviembre, frente a 542 registrados en el mismo periodo de 2024 y los 1,086 de 2023.

Este comportamiento inusual ha impulsado a redes hospitalarias del estado a reinstalar el uso de mascarillas en todas sus instalaciones.

Hackensack Meridian Health, que opera 18 hospitales y más de 500 centros de atención, anunció la medida en una publicación de Instagram, señalando que entró en vigor el 1 de diciembre de 2025. La red explicó que el objetivo es proteger tanto a pacientes como a personal y visitantes.

RWJ Barnabas Health, que administra 14 hospitales en el estado, también adoptó el uso obligatorio de mascarillas para empleados, visitantes y pacientes que salgan de sus habitaciones. En un comunicado, señalaron que las nuevas medidas responden al incremento de indicadores virales y a la necesidad de “promover el bienestar integral de las comunidades”.

Recomendaciones de las autoridades sanitarias

Ante la aceleración de contagios, los departamentos de salud de ambos estados y las redes hospitalarias emitieron recomendaciones dirigidas a la población:

* Mantenerse al día con la vacuna anual contra la gripe.

* Recibir los refuerzos más recientes contra Covid-19.

* Usar mascarilla si se presentan síntomas o tras haber estado en contacto con una persona enferma.

* Seguir pautas de aislamiento cuando corresponda.

* Evitar visitar a adultos mayores o bebés cuando se tengan síntomas respiratorios.

* Lavarse las manos frecuentemente y ventilar espacios cerrados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recordaron que la gripe puede producir síntomas repentinos como fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión, dolores corporales, dolor de cabeza y fatiga. En niños, también pueden presentarse vómitos y diarrea.

La agencia insiste en que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para reducir riesgos, complicaciones y hospitalizaciones.

Un invierno que podría ser intenso

Con casi 3 meses de temporada invernal por delante, autoridades estatales anticipan que el comportamiento de los virus respiratorios podría intensificarse. No descartan que más hospitales adopten restricciones adicionales si las tendencias de contagios continúan en ascenso.

Por ahora, la reapertura de medidas como el uso obligatorio de mascarillas busca frenar la propagación y proteger a las comunidades más vulnerables, en un invierno que se perfila como uno de los más desafiantes para los sistemas de salud de Nueva York y Nueva Jersey.

Sigue leyendo:

* Nueva variante de influenza enciende alarmas en EE.UU. ante el inicio de la temporada de gripe

* Infecciones respiratorias en invierno: mitos, realidades y consejos para cuidarte esta temporada

* Cómo la sopa de pollo ayuda a combatir los resfriados, según un experto en nutrición