Anciana de 99 años huyó tras arrollar a ciclista mayor en NJ: acusación

Una conductora de 99 años atropelló con su auto a un ciclista de 80 años en Nueva Jersey, dejándolo gravemente herido mientras se daba a la fuga, según la policía.

La conductora, cuya identidad no ha sido divulgada, fue detenida poco después de que la policía recibiera el aviso del accidente al mediodía del sábado en Helmetta, un pequeño suburbio a unas 40 millas (65 kilómetros) al suroeste de la ciudad de Nueva York.

La policía encontró al anciano ciclista -también sin identificar- con heridas graves en la calle principal del pueblo, según el comunicado policial. Fue trasladado de urgencia al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick, donde sigue en estado crítico pero estable, indicó New York Post el lunes.

La conductora de 99 años fue detenida en la vecina localidad Spotswood poco después del accidente. No está claro si se le han imputado cargos. El Departamento de Policía de Jamesburg se negó a proporcionar más detalles sobre el accidente, alegando que aún se encuentra bajo investigación por parte de los agentes y la Fiscalía del condado Middlesex. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, el mes pasado un conductor anciano que estaba retrocediendo su minivan arrolló fatalmente a una mujer de 89 años e hirió a otras dos personas en Coney Island, Brooklyn (NYC).

La semana pasada Randy Colón, joven de 24 años, fue arrestado como sospechoso de haber atropellado fatalmente a un anciano con un auto robado en Long Island (NY). También este mes Rosa Perry murió dramáticamente a los 89 años al ser atropellada en un estacionamiento en El Bronx (NYC) por un conductor que huyó y no ha sido detenido.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A principios de octubre un conductor de 17 años fue acusado de la muerte de las ciclistas adolescentes María Niotis e Isabella Salas, a quienes habría estado acosando, según las familias de las víctimas, por lo que creen que fueron atropelladas adrede. También este mes José García (36), residente de Brooklyn (NYC), falleció cuando la motocicleta que conducía chocó con un auto en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

En septiembre un hombre fue fatalmente atropellado en Nueva Jersey y la policía estuvo pidiendo la ayuda del público para ubicar al conductor que huyó de la escena. En agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden (NJ).

A fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.