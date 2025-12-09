Boda en Chad terminó en tragedia: un disparo accidental mató al novio y provocó la muerte de 57 invitados

Lo que debía ser un día de unión para 2 familias en el pueblo de Amdirib, en la región de Batha, Chad, se convirtió en una tragedia de grandes proporciones.

De acuerdo a información proporcionada por The Daily Star, un invitado, presuntamente hermano del novio, terminó disparando accidentalmente contra él justo en el momento de saludarlo, lo que provocó la muerte inmediata del joven.

El hecho generó confusión entre los asistentes, quienes se acusaron mutuamente de haber planificado el ataque. En cuestión de minutos, la ceremonia se transformó en un violento enfrentamiento armado entre ambos bandos familiares, dejando como saldo al menos 57 personas fallecidas, incluyendo al propio novio.

Los informes iniciales señalan que la bala que impactó al novio no fue resultado de un ataque deliberado. Más bien, se trató de una detonación accidental cuando el invitado, al descender de su motocicleta y sostener un arma automática con una sola mano, comenzó a disparar al aire como gesto festivo. Sin embargo, el retroceso del fusil de asalto provocó que una de las balas se desviara y lo alcanzara a menos de un metro de distancia. Esa detonación bastó para desencadenar uno de los acontecimientos más violentos relacionados con una boda registrados recientemente en Chad.

¿Qué fue lo que ocurrió durante la celebración?

De acuerdo con medios locales, el invitado llegó al lugar de la recepción empuñando un arma automática y realizando disparos hacia el cielo. Esa acción, interpretada inicialmente como parte de una costumbre asociada a celebraciones en algunas zonas del país, terminó con un fatal desenlace. La potencia del arma, sumada a la escasa sujeción, provocó que el invitado perdiera el control. Una bala terminó por impactar en el pecho del novio a corta distancia, ocasionándole heridas mortales.

Los testigos presentes observaron cómo la víctima se desplomó de inmediato, mientras un grupo de asistentes corría hacia él para intentar auxiliarlo. Otros reaccionaron buscando resguardo o tratando de desarmar al invitado, en medio de gritos y desconcierto.

El caos entre las familias terminó en un enfrentamiento mortal

Lo que empezó como un accidente se convirtió en un enfrentamiento armado entre los invitados. Algunos de los presentes acusaron a la familia del invitado de haber planeado el ataque con intención de privar de la vida al novio. La otra familia respondió de la misma manera y, en cuestión de instantes, surgieron agresiones con armas de fuego que dejaron decenas de muertos.

Según los testimonios recogidos por la prensa local, ambas familias interpretaron el disparo como un ataque premeditado. Para unos se trató de una agresión dirigida al integrante de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, mientras que otros defendieron la versión del accidente. Este choque de interpretaciones alimentó la violencia y convirtió el festejo en un escenario de caos total.

El novio pertenecía a una milicia sudanesa señalada por abusos

La tragedia se volvió aún más compleja al conocerse que el novio pertenecía a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán (RSF, por sus siglas en inglés), una milicia paramilitar señalada en repetidas ocasiones por violaciones de derechos humanos. De hecho, este mismo año se reportó que dicha fuerza había perpetrado ataques contra población civil en regiones como Darfur Septentrional, donde se registraron asesinatos, saqueos y destrucción de instalaciones comunitarias, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Este antecedente generó sospechas adicionales entre los presentes, quienes no descartaron que el disparo hubiera sido un acto deliberado por diferencias internas, aunque la versión principal sigue señalando un accidente producido por el uso irresponsable del arma automática.

Diversas fuentes identificaron al agresor como hermano del novio, algo que continúa sin confirmarse oficialmente. Lo que sí se sabe es que llegó en motocicleta, se acercó al novio para felicitarlo y disparó al aire antes de que el retroceso desviara una de las balas. Testigos afirmaron que, tras el impacto, el agresor se alejó momentáneamente, lo que también fue interpretado como señal de intencionalidad. No obstante, las autoridades locales aún no han publicado un informe definitivo.

En redes sociales circula un video del preciso momento en que la bala impacta al novio, aunque los detalles y la autenticidad de algunas grabaciones siguen siendo materia de análisis. Lo cierto es que la boda terminó convertida en un trágico episodio que refleja la tensión social, la presencia de armas automáticas en ceremonias familiares y los riesgos de prácticas festivas que involucran disparos al aire.

Mientras se espera mayor claridad sobre los hechos, las autoridades de Chad continúan investigando cómo una celebración privada pudo transformarse en un enfrentamiento que dejó más de medio centenar de muertos y profundizó la fractura entre dos familias que, paradójicamente, se unían ese día por matrimonio.

