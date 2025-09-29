Novio muere tras desmayarse mientras bailaba en su boda

Lo que debía ser un día de felicidad y celebración en Egipto, terminó convertido en una tragedia.

Durante su boda, Ashraf Abu Hakam, el novio, falleció repentinamente en la pista de baile frente a su esposa, familiares y amigos. El hecho, que fue captado en video por uno de los invitados, conmocionó a todos los presentes y se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su solidaridad y condolencias.

Una fiesta llena de alegría que se tornó en tragedia

La boda de Abu Hakam se desarrollaba en un salón de fiestas en medio de música, bailes y felicitaciones. En un momento especial de la celebración, el novio y su esposa participaron en una danza tradicional egipcia conocida como Saidi, caracterizada por el uso de palos de madera sólidos que los bailarines agitan como parte de la coreografía.

El video muestra al novio sonriente y entusiasmado mientras agitaba los palos en alto con gran energía. Luego, entregó los instrumentos a otra persona y continuó bailando en la pista, acompañado de su esposa, que lucía un largo vestido blanco. Los invitados, incluidos varios niños, observaban la escena con emoción.

Sin embargo, la atmósfera festiva cambió en cuestión de segundos.

Los primeros signos de alarma

En las imágenes difundidas se aprecia que, en medio del baile, Ashraf Abu Hakam se llevó la mano derecha al pecho a la altura del corazón y tosió ligeramente. Aunque el gesto llamó la atención de algunos, el novio siguió sonriendo y saludando a los asistentes como si nada hubiera pasado.

Pocos instantes después, cuando una de las invitadas tomó a la novia de la mano para llevarla al frente de la pista, ocurrió lo inesperado: el joven se desplomó de manera repentina frente a todos los presentes.

Intentos de auxilio en medio del pánico

El ambiente de alegría dio paso a los gritos y al pánico. Los invitados corrieron hacia el novio, que quedó tendido boca arriba en el piso sin poder moverse. Varias personas intentaron brindarle los primeros auxilios con maniobras de reanimación, mientras otros pedían ayuda desesperadamente.

Minutos más tarde, personal médico llegó al lugar para atender la emergencia, pero poco pudieron hacer. Ashraf ya no presentaba signos vitales. Según informaron medios locales, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio repentino, lo que le provocó la muerte en cuestión de segundos.

Reacciones de dolor y mensajes de condolencia

La inesperada partida del novio generó una ola de reacciones en redes sociales. Familiares, amigos y desconocidos compartieron mensajes de apoyo y oración para su esposa y su familia, quienes enfrentan una dolorosa pérdida en lo que debía ser el inicio de una nueva vida juntos.

Algunos de los mensajes que circularon fueron:

“Su edad no puede retrasarse ni adelantarse ni una hora. Sinceras condolencias para su familia y su esposa”.

“Que Dios tenga misericordia de él y le conceda un lugar en la inmensidad de su paraíso”.

“Estaba lleno de vida, sonriente y entusiasmado por su futuro”.

Las palabras de quienes lo conocieron describen a un hombre alegre y lleno de planes, lo que hace aún más impactante la repentina tragedia.

La muerte del joven novio en Egipto ha conmovido no solo a la comunidad local, sino también a miles de personas que conocieron la noticia a través de los medios y las redes sociales. La imagen de una boda interrumpida por una tragedia quedará en la memoria de quienes fueron testigos directos de lo ocurrido.

