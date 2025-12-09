Camila Sodi contó cómo el autismo y el TDAH afectan su vida diaria y emociones

Camila Sodi, de 39 años, compartió durante una entrevista varios detalles que sus fans no conocían, dado que es una persona con autismo y también diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Por ello, se sincera sobre lo bien que se siente cuando no depende tanto de una ayuda, porque cuando ese es el caso, todo es mucho más complejo.

“Las virtudes son enormes cuando puedes estar en un ambiente donde te dejan estar, donde puedes estar cómodo. Y cuando tu nivel de ayuda externa no es tan alto. Claro, quienes requieren ayuda externa, es más difícil coexistir en un mundo donde no está diseñado para ti“, le contó a Isabel Lascuráin.

La mexicana mencionó que la manera en que los humanos llevan la vida no es del todo sana y considera que deberían existir dinámicas para que aquellos que no son completamente normales puedan existir sin tantas preocupaciones y sin limitaciones. Un claro ejemplo es lo que atraviesa alguien cuando un ser querido fallece, y lo dice por la partida física de su madre, Ernestina Sodi, quien cumplió un año de su muerte el 8 de noviembre.

“En un mundo y cultura tan tóxica, es difícil. Igual un duelo, el mundo es apabullante, el mundo no es un lugar donde te sientes seguro. Dices: ‘voy a llorar y alguien me va a robar la bolsa’. Y la gente siempre dice: ‘¿Cómo estás? ¿Ya estás bien? No te preocupes, ya va a acabar'”, expresó durante la conversación.

Sodi añadió que su cerebro no funciona como el del resto y que, a su edad, requiere de apoyo de otras personas, aunque mencionó que no es tanto, ya que ha aprendido a batallar con su forma de ser para seguir adelante en medio de las adversidades.

La sobrina de Thalía explicó que las personas suelen ser poco prudentes, y su caso fue cuando murió Ernestina, ya que vio que las interrogantes eran poco convencionales, más en una situación como la que está atravesando ella, dado que es así de nacimiento: “Necesito ayuda externa, muy poca, pero soy neurodivergente. No puedo con que te eleven el cortisol, y era una niña y me preguntaban cosas muy cabronas, eran duros. Con lo de Diego, con lo de mi mamá, la tía y la otra tía”.

