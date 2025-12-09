Carrera por alcaldía de Miami pondrá a prueba el impacto de políticas económicas y migratorias de Trump

Han pasado más de tres décadas desde que Miami eligió por última vez a un demócrata para la alcaldía, pero el partido siente que esta podría ser su mejor oportunidad de recuperarla, ya que su candidato afirmó que una victoria sería un referéndum sobre la política económica y migratoria del presidente Donald Trump.

“Lo que le diré a nuestra delegación del Congreso y a cada persona que sirve en el Congreso y el Senado es que esta inmigración, estas tácticas, no solo son crueles, crecí como católica, creo que también son pecaminosas”, expresó Eileen Higgins, la candidata demócrata a la alcaldía.

Higgins, comisionada del condado, se enfrenta a una segunda vuelta electoral contra el aspirante republicano, Emilio González, exadministrador de la ciudad, comisionado del condado de Miami-Dade y director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante el gobierno del expresidente George W. Bush.

“Mi oponente querría que esto fuera un referéndum sobre el presidente”, señaló González, quien cuenta con el respaldo de Trump. “Quiero que nuestros votantes hagan de esto un referéndum sobre mí”.

Aunque la carrera es técnicamente una elección no partidista, los demócratas nacionales desplegaron recursos para Higgins, incluyendo un video de apoyo del exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, una visita del senador demócrata de Arizona, Ruben Gallego y un evento de campaña con el exalcalde de Chicago y Jefe de gabinete del expresidente Barack Obama, Rahm Emanuel.

Higgins obtuvo el primer lugar en las elecciones del 4 de noviembre con el 36% de los votos, seguido por González con el 19%. No obstante, dado que ninguno de ellos llegó al 50% en un total de 13 candidatos, se pautó una segunda vuelta para este martes entre los dos candidatos más votados.

El optimismo del Partido Demócrata se ha visto reforzado por los datos de la votación anticipada, en el que se observa que los demócratas superan a los republicanos en alrededor de un 8%.

Los republicanos de Florida han tratado de restarle importancia a las elecciones de este martes. El presidente del partido estatal resaltó que Kamala Harris ganó la ciudad de Miami por un punto porcentual en 2024, informó CBS News.

Sin embargo, que los demócratas ganen en el estado adoptivo de Trump, y en la ciudad que se convertiría en la sede de su biblioteca presidencial, sería un cambio inesperado para los republicanos, que se han mantenido por más de 30 años en el poder.

El mandatario republicano ganó cómodamente el estado el año pasado con más de 13% de los votos. El condado de Miami-Dade donde está la ciudad de Miami, voto por un gobernador republicano en 2022 por primera vez en 20 años. En el ámbito estatal, los republicanos tienen una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre los demócratas en el registro.

“Sin duda, está realizando un gran esfuerzo sobre el terreno, reuniendo a una gran coalición y atrayendo a todo tipo de personas para que la apoyen. Sin duda, creo que tiene muchas posibilidades”, apuntó Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC). “Será una victoria enorme si ganamos”.

La última vez que la ciudad de Miami eligió a un demócrata como alcalde fue en 1993, luego de que una victoria demócrata de 1997 fuese desechada en medio de impugnaciones legales.

Trump opinó sobre la contienda en redes sociales: “La contienda por la alcaldía de Miami es el martes. ¡Es una contienda importante! Voten por el republicano González. ¡Es fantástico! Ustedes también pueden votar hoy. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”.

La ciudad de Miami tiene una población compuesta en un 57% por inmigrantes, de acuerdo con el Censo del año pasado, y alrededor de la mitad son ciudadanos estadounidenses naturalizados que podrían votar en las elecciones.

Aunque los electores hispanos en el ámbito nacional tienden hacia el Partido Demócrata, en el sur de Florida, los republicanos encontraron un bastión entre los exiliados cubanos, venezolanos y nicaragüenses que escaparon de gobiernos comunistas y socialistas.

No obstante, la política migratoria de Trump llegó a un punto crítico en Florida. Aparte de que la política estatal intensifica la aplicación de las leyes migratorias, Florida también alberga el polémico centro de detención “Alligator Alcatraz”.

El reciente fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 250,000 venezolanos también podría tener repercusiones considerables en un estado con una gran cantidad de inmigrantes de Venezuela, mucho de los cuales llevan años viviendo en Estados Unidos y están muy integrados en la economía local.

“Está arruinando nuestra economía”, explicó Higgins. “Claro, saquen a los criminales de aquí, pero encuentren una vía hacia la ciudadanía para quienes la merecen y para una economía que la necesita”.

Por su parte, González dijo que el enfoque de su rival en la inmigración es una señal de que está centrada en temas nacionales, no locales.

“Quieren hablar de cosas que no tienen nada que ver con la ciudad de Miami”, indicó. “¿Para qué discutir sobre la política nacional de inmigración? Ahora vamos a hablar sobre si los hombres deberían participar en el deporte femenino”.

Higgins por su lado, prometió trabajar con la administración de Trump en los asuntos en los que pueda hallar puntos en común si es elegida, pero también advirtió lo siguiente: “Cuando no estemos de acuerdo, haré oír mi voz”.

Sigue leyendo: