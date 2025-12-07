Hallan presunto rifle en el dormitorio de un estudiante en Florida tras ordenar 1,500 rondas de munición

Un estudiante de Florida fue arrestado luego de que autoridades detectaran un rifle AR-15 en su dormitorio luego de realizar un inusual pedido de 1,500 rondas de municiones a su residencia en el campus.

El sujeto, identificado como Constantine Demetriades, de 21 años y estudiante de último año, fue arrestado luego de que se activara la alarma cuando la seguridad del Rollins College en Winter Park identificó una orden en línea de los cartuchos de munición hecha por el joven, según documentos de la acusación obtenidos por WKMG.

Las autoridades de Winter Park intervinieron y realizaron un registro en la residencia del estudiante. Los oficiales encontraron un rifle AR-15 escondido debajo de su cama, con seis cargadores, uno cargado y cinco vacíos.

Incautaron diferentes materiales tácticos

Además del arma de fuego, la policía incautó varios artículos, incluyendo un chaleco táctico, varios cuchillos, un chaleco de seguridad negro, protección auditiva y un estuche para guardar pistolas.

A pesar de que Florida permite el porte de armas, Rollins College, una institución de artes liberales, contempla una política estricta que prohíbe todas las armas en el campus.

Demetriades supuestamente admitió estar al tanto de la política de la escuela. Sin embargo, afirmó que el rifle fue comprado y registrado en Nueva Jersey durante las vacaciones de Acción de Gracias, y que luego lo llevó al campus.

¿Qué dijo el sospechoso a la policía?

El estudiante declaró a las autoridades que “disfruta disparando como pasatiempo” y negó tener intenciones dañinas. Afirmó que habitualmente guardaba el arma en la casa de un amigo fuera de las instalaciones universitarias.

Según informes policiales, también dijo que desconocía que su permiso de porte oculto de Nueva Jersey no era válido en Florida. El joven supuestamente admitió haber llevado el arma al campus solo una vez más, además de la ocasión del descubrimiento.

El Rollins College confirmó que está llevando a cabo una investigación interna sobre el estudiante, a quien se le ha prohibido el acceso al campus mientras se resuelve el caso.

Con información de New York Post

