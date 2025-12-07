Adolescentes de Florida son acusados de matar y prender fuego a joven de 14 años

Dos adolescentes fueron puestos bajo custodia en Santa Rosa, Florido, luego del hallazgo del cuerpo de una niña que había sido reportada desaparecida, quien fue encontrada con heridas de bala y quemada, indicaron las autoridades.

La madre de Danika Troy, de 14 años, reportó su desaparición el 1 de diciembre, indicando que la joven se había fugado de su casa en Pace alrededor de las 7:00 a.m.

Sin embargo, el sheriff del condado de Santa Rosa, Bob Johnson, confirmó que el asesinato ocurrió la noche anterior a la denuncia, informó FOX 13.

“Desafortunadamente, para su madre, Danika fue asesinada la noche anterior”, dijo Johnson durante una conferencia de prensa el pasado jueves.

Identifican a los dos adolescentes sospechosos

El cuerpo de Troy fue descubierto por un transeúnte el 2 de diciembre cerca de Kimberly Road en Pace, quien contactó de inmediato a la oficina del sheriff.

Los investigadores identificaron rápidamente a dos sospechosos: Gabriel Williams, de 16 años, y Kimahri Blevins, de 14 años.

“Esto es lo que se conoce como un tiro al suelo en delitos mayores”, explicó Johnson, quien precisó que Williams sustrajo la pistola de su madre y le disparó a Troy. “Las pruebas los apuntaron de inmediato. Los arrestaron de inmediato”.

Ambos adolescentes están detenidos en el Departamento de Justicia Juvenil enfrentando cargos de asesinato premeditado en primer grado.

“Ya es bastante malo que mates a una chica de 14 años. Tienes 14. Tienes 16”, declaró Johnson. “Le dispararon varias veces y luego le prendieron fuego”.

¿Cómo se conocían los involucrados en el crimen?

Entretanto, el sheriff confirmó que la víctima y los dos sospechosos se conocían previamente de la escuela. A pesar de las entrevistas, el motivo del asesinato sigue sin estar claro para los investigadores.

“Han sido entrevistados, pero el motivo que dan no encaja con los análisis forenses ni con ningún hecho del caso, así que no tenemos un motivo legítimo”, apuntó el sheriff, quien reveló que el siguiente objetivo de la oficina es que los sospechosos sean acusados como adultos.

“Trabajaremos con la Fiscalía Estatal para, con suerte, lograr que estos individuos sean acusados como adultos”, dijo Johnson. “Si cometes un delito de adultos, tendrás que cumplir una condena de adultos”.

