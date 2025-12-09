¿Comes mercurio sin saberlo?  Una experta revela el error frecuente al comprar atún

Cuando vamos al supermercado, es vital saber qué tipo de atún estamos eligiendo. Ante las múltiples opciones de atún enlatado, es común encontrar dos denominaciones que corresponden a distintas especies: atún y atún claro, y sus diferencias son clave a nivel nutricional.

La experta Blanca García-Orea, conocida en redes como @blancanutri, comparte información sobre la acumulación de mercurio, de acuerdo con el tamaño del pez, y advierte que este metal pesado es mayor en los peces grandes porque viven más tiempo y se alimentan de otros peces.

García hace tres precisiones que hay que tener en cuenta para un consumo seguro: la denominación del producto, la frecuencia de consumo y las alternativas más seguras.

¿Atún o atún claro? El factor mercurio

El atún es uno de los productos más consumidos en Estados Unidos. Crédito: Towfiqu barbhuiya | Pexels

Como menciona la experta, la distinción principal radica en el tamaño del pez, un factor directamente relacionado con la acumulación de mercurio.

Atún claro

El atún claro suele referirse a especies más grandes (como el Yellowfin o Rabil), peces que pueden alcanzar hasta 200 kg. Por su mayor tamaño y longevidad, el atún claro es el que puede presentar un mayor contenido de mercurio entre los que encontramos enlatados. Recuerda siempre que cuanto mayor es el tamaño del pescado, más cantidad de mercurio puede acumular.

Atún (sin el adjetivo ‘claro’)

El atún es el nombre que a menudo designa al Listado (Katsuwonus pelamis), un pescado de menor tamaño, con un peso aproximado de 35 kg. Al ser más pequeño, el Listado acumula una menor cantidad de mercurio, siendo una opción más favorable dentro de las latas.

¿Cuánto atún se puede comer a la semana de forma segura?

Dado el posible contenido de metales pesados, la recomendación de consumo es muy específica: lo ideal sería no consumir más de una o dos latas de atún a la semana.

Respecto al envase, la nutricionista sugiere una elección aún más saludable: consumir el atún envasado en vidrio. De esta manera, minimizamos la exposición a posibles metales pesados que podrían desprenderse del proceso de envasado en lata, sumados a los que ya contiene el propio pescado.

¿Mejor en aceite, escabeche o natural?

García explica que el atún natural, en escabeche o en aceite de oliva virgen son buenas opciones para comerlos. Advierte que el de escabeche puede contener un poco de aceite de girasol añadido, pero la cantidad suele ser mínima. Por lo que cualquiera de las tres opciones son viables sin riesgo de grandes diferencias nutricionales significativas entre ellas.

¿Alternativas bajas en mercurio?

Tal como recomienda la nutricionista, otras opciones bajas en mercurio son las especies marinas de menor tamaño. Estas son:

Melva: Es el pescado más pequeño de todos los mencionados, llegando a pesar solo 1,5 kg.

Es el pescado más pequeño de todos los mencionados, llegando a pesar solo 1,5 kg. Caballa: Esta especie alcanza un peso de unos 2 kg.

Tanto la melva como la caballa son las especies más recomendables para incluir regularmente en tu dieta, gracias a su tamaño reducido y, consecuentemente, su bajo contenido en mercurio.

