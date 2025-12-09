Demócratas ganan un escaño clave en Georgia en un distrito tradicionalmente republicano

Los demócratas sumaron este martes otro triunfo a sus victorias en elecciones especiales al adjudicarse un escaño en la Cámara de Representantes estatal de Georgia, proyectó este martes CNN Decision Desk.

El resultado se produce en un distrito que un año atrás respaldó al presidente Donald Trump por unos 12 puntos porcentuales, lo que acentúa el impacto político.

Eric Gisler, un empresario local dedicado a la venta de aceite de oliva, se impuso al republicano Mack Guest en el Distrito 121, ubicado en el noreste del estado, cerca de la ciudad universitaria de Atenas.

La circunscripción permanecía vacante desde finales de octubre, tras la renuncia del legislador republicano Marcus Wiedower, recordó la cadena de noticias.

El avance demócrata se suma a una tendencia registrada en distintas regiones del país.

De acuerdo con CNN, el partido logró revertir alrededor de 20 escaños legislativos estatales durante las elecciones del mes pasado en Virginia, Nueva Jersey y en varios distritos rediseñados de Misisipi.

A comienzos de año ya habían recuperado dos puestos en Iowa y uno en Pensilvania mediante elecciones especiales.

Aunque los republicanos todavía mantienen una mayoría holgada en la Cámara de Representantes de Georgia, el resultado se suma a otros reveses electorales recientes.

Semanas atrás, los demócratas conquistaron dos escaños de la Comisión de Servicio Público estatal, una instancia reguladora de alto perfil.

Las autoridades demócratas de Georgia celebraron el triunfo de Gisler como una señal de cambio político.

En un comunicado difundido en la noche, el partido estatal afirmó que la victoria representa “un avance para cada familia en los condados de Oconee y Clarke que ha estado luchando por salir adelante bajo 22 años de liderazgo republicano fallido”.

El presidente del Partido Demócrata de Georgia, Charlie Bailey, también destacó el impulso hacia las elecciones intermedias del próximo año, en las que el estado elegirá gobernador y senador.

“Los georgianos están viendo que solo hay un partido comprometido con reducir costos, mantener la atención médica asequible y poner a las personas por encima de las grandes corporaciones”, afirmó citado por CNN.

