La demócrata Higgins gana la Alcaldía de Miami pese al respaldo de Trump a su rival

La demócrata Eileen Higgins ganó este martes la Alcaldía de Miami con alrededor del 60% de los votos al derrotar en segunda vuelta al republicano Emilio T. González, apoyado por el presidente Trump, en unas elecciones locales marcadas por el peso de la política nacional

La llegada al cargo de Higgins romperá varios precedentes en la ciudad: es la primera mujer, la primera persona no hispana y la primera demócrata en 24 años en encabezar el gobierno municipal, un giro notable en una jurisdicción históricamente dominada por republicanos cubanoamericanos y que representa un revés político para Trump.

Higgins, de 61 años y excomisionada del condado, superó a González, de 68, quien contaba con el respaldo explícito de Trump y del gobernador Ron DeSantis.

El republicano terminó con el 40,5% de los votos en una contienda que, aunque oficialmente no partidista, estuvo influida por posiciones nacionales y por el interés de ambos partidos en medir fuerzas en Florida.

Tras conocerse los resultados preliminares, Higgins afirmó que Miami inicia una nueva etapa libre de “años de caos y corrupción”, y prometió liderazgo centrado en responsabilidad y resultados tangibles para los residentes.

Su campaña priorizó el costo de vida, la calidad de los servicios municipales y la transparencia administrativa.

El triunfo llega después de un intento republicano por consolidar su avance político en el área metropolitana, que en 2024 dio a Trump una victoria sorprendente en Miami-Dade por más de diez puntos frente a Kamala Harris.

Demócratas reforzaron la campaña

El Comité Nacional Demócrata había identificado Miami como una oportunidad estratégica y envió refuerzos a la campaña; entre ellos, el senador Rubén Gallego, quien viajó durante el fin de semana previo a la segunda vuelta para respaldar a Higgins y reforzar la presencia del partido en un estado donde han perdido terreno en los últimos años.

González, coronel retirado y exdirector de USCIS, enfocó su mensaje en seguridad pública, crecimiento económico y preparación ante emergencias.

También defendió las recientes restricciones del Gobierno de Trump para solicitar la ciudadanía, medidas dirigidas principalmente a cubanos y venezolanos. Higgins, en contraste, calificó esas políticas como “inmorales”, marcando una diferencia programática y de visión sobre migración.

La segunda vuelta se celebró después de que ningún candidato superara el umbral del 50% en la primera ronda del 4 de noviembre, cuando Higgins obtuvo el 36% y González alcanzó el 19%, dando paso a una contienda final donde el electorado terminó inclinándose por un nuevo rumbo político para la ciudad.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: