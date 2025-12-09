Eduin Caz rompe pantalla durante un concierto en Colombia

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, volvió a ser tema de conversación tras protagonizar un momento polémico durante su presentación en un festival en Colombia al mostrar su inconformidad con las reglas del evento. Cuando su tiempo en el escenario estaba por concluir, el cantante arrojó una botella de licor contra la pantalla que mostraba el cronómetro del show.

El pasado sábado 6 de diciembre, Eduin y la agrupación fueron los encargados de cerrar el festival colombiano “Órale Wey!”, un evento dedicado a la música regional mexicana, en el que también participaron artistas como El Mimoso, Gabito Ballesteros y Majo Aguilar.

Como es habitual en los conciertos de Grupo Firme, el ambiente se transformó en una auténtica celebración donde el público no dejó de cantar sus canciones. No obstante, cuando faltaban pocos minutos para que finalizara el tiempo asignado a su presentación, uno de los integrantes del grupo se acercó al cantante y le tocó el brazo para advertirle que el show estaba por terminar, señalando la pantalla gigante que se encontraba ubicada a un costado del escenario.

Al comprender el mensaje de su compañero, el semblante de Eduin cambió por completo, y tomó el micrófono para justificar lo que estaba a punto de hacer.

“Espera, espera…“, dijo, mientras la música se detenía. “Perdón, ¿cómo cuánto cuesta una pantalla de estas?“, preguntó mientras la miraba fijamente.

“Hey, perro no, aguanta“, dijo su hermano menor, Jhonny Caz, quien intentó mantener la calma.

Acto seguido, Eduin se acercó a una mesa colocada en el escenario donde había varias botellas de licor, tomó la más grande y la lanzó directamente contra la pantalla que marcaba el tiempo restante del espectáculo. El impacto provocó que el monitor se rompiera, perdiera estabilidad y terminara cayendo al suelo.

“¿Cómo cuánto cuesta?, porque ya se me acabó el tiempo, ¡aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá!“, exclamó emocionado, mientras retomaba su interpretación. Sin embargo, momentos más tarde, de acuerdo con algunos de los asistentes, los organizadores del evento optaron por cortarle el sonido a la agrupación.

Sigue leyendo: