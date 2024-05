Eduin Caz denuncia robo de joyas y relojes tras concierto de Grupo Firme

El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, utilizó sus redes sociales para subir un video donde denunció que fue víctima de un robo de joyas y relojes valuadas en millones de pesos, tras ofrecer un concierto en Estados Unidos.

Aunque el pasado sábado el show de la agrupación mexicana fue un éxito en San Antonio, Texas, Caz reveló en el clip que estaba triste por la situación que ocurrió.

“El día de ayer saliendo del evento, tres camionetas me robaron mis maletas con mis joyas y todo… Maldita delincuencia, ni modo… Este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas, para que me ayuden porque esta vez tengo videos y muchas pruebas. Espero hagan algo”, aseguró.

Sin dar muchos detalles de cómo sucedió el atraco, el cantante aseguró que fue una gran cantidad de dinero la que le robaron. Además de expresar que se sintió tranquilo porque su mamá, su tía y él, no estaban a bordo de los vehículos cuando sucedieron los hechos.

“Fue un dineral lo que se me robó hoy… Lo único bueno es que no estaba yo en la camioneta, ni mi mamá, ni mi tía, que era lo que más me preocupaba”, agregó.

El cantante insistió a las personas que le robaron sus relojes que se los vendieran, ya que son posesiones muy preciadas para él.

“Véndamelo a mí, lo van a malbaratar porque no tienen su título… repito, véndamelos a mí, es más el valor sentimental“, dijo el vocalista.

Cabe mencionar que hace ocho meses, Eduin Caz pasó por una situación similar en Miami, Florida, donde se asienta su residencia, pues al llegar a su vivienda se dio cuenta que alguien había entrado y se había llevado relojes, cadenas y ropa.

Qué relojes le robaron a Eduin Caz

El desafortunado robo incluyó alhajas y al menos dos relojes exclusivos. Se trata de uno de la marca Richard Mille, modelo RM 67-01 Titanium “extra plano” de edición limitada, con un valor estimado de 2 millones 879 mil pesos ($171,000 dólares).

La otra pieza que le fue hurtada al cantante se trata de un Hublot, de su colección Spirit of Big Bang, cuyo costo es de 1 millón 17,331 pesos ($60,000 dólares).

