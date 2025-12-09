Jimmy Kimmel renueva su contrato con ABC por un año más

La cadena ABC anunció que firmó una prórroga de contrato por un año más con el presentador nocturno Jimmy Kimmel. El acuerdo anterior vencía en mayo de 2026, por lo que esta extensión garantiza su permanencia en pantalla al menos hasta mayo de 2027.

El pasado mes de septiembre, el panorama para Kimmel se había vuelto incierto cuando ABC suspendió ‘Jimmy Kimmel Live!’ debido a los comentarios que realizó después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Tras una fuerte reacción pública, la cadena levantó la sanción y Kimmel volvió al aire con niveles de audiencia notablemente superiores a los que tenía antes.

El conductor continuó realizando bromas frecuentes sobre el presidente, lo que llevó a Trump a pedir a la cadena a “sacar el canal del aire” en una publicación en redes sociales el mes pasado.

Ese mensaje surgió luego de un monólogo de casi diez minutos en el que Kimmel habló sobre Trump y los archivos de Jeffrey Epstein.

El domingo, durante la ceremonia de los Kennedy Center Honors en Washington, Trump volvió a referirse a Kimmel. “He observado a algunos presentadores. Jimmy Kimmel es horrible, y si no puedo superar a Jimmy Kimmel en talento, no creo que deba ser presidente”, afirmó.

Kimmel ha sido anfitrión de los premios Óscar en cuatro ocasiones, aunque nunca ha conducido la gala del Kennedy Center.

Con esta renovación, permanecerá más tiempo en la televisión nocturna que su colega Stephen Colbert, de CBS.

La cadena anunció este verano que el programa de Colbert será cancelado en mayo del próximo año por motivos económicos, a pesar de ser el espacio de mayor audiencia.

ABC transmite el programa nocturno de Kimmel desde 2003, en medio de un periodo de fuertes cambios en la industria televisiva.

Al igual que ocurre con el resto de la televisión abierta, los índices de audiencia de los late shows han caído, ya que cada vez más espectadores prefieren ver los monólogos por internet al día siguiente de su emisión.

Después del asesinato de Kirk, Kimmel fue duramente cuestionado por declarar que “la pandilla MAGA (Make America Great Again)” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político”.

Los grupos propietarios de las cadenas de televisión Nexstar y Sinclair anunciaron que dejarían de emitir a Kimmel, lo que llevó a ABC a suspender el programa.

Al volver al aire, Kimmel no ofreció disculpas formales, pero aseguró que no pretendía responsabilizar a ningún grupo específico por el asesinato de Kirk.

Sigue leyendo: