Jueza anula orden de Trump de suspender proyectos de energía eólica

Una jueza del distrito de Masachusetts suspendió una orden ejecutiva del presidente Donald Trump de paralizar la aprobación de nuevos proyectos de energía eólica en terrenos y aguas federales.

La jueza Patti Saris, nombrada por el expresidente Bill Clinton, dictaminó el lunes que la suspensión era “arbitraria y caprichosa”, y argumentó que la medida iba en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo, debido a que el gobierno no ofreció una justificación válida para detener los permisos.

El Departamento del Interior tomó la decisión basándose únicamente en la orden presidencial, sin evaluar seriamente las consecuencias de la paralización, indicó la jueza.

Proyectos afectados por la orden Ejecutiva

La orden ejecutiva fue emitida por Trump al inicio de su mandato en enero pasado, la cual detuvo una variedad de proyectos eólicos, que incluyó parques eólicos marinos y terrestres en estados como Massachusetts, Maryland, Nueva York y Nueva Jersey.

Esta medida afectó tanto a parques que estaban en desarrollo como a aquellos que ya estaban en fase de planificación, e incluso provocó la cancelación de algunos.

Entre los proyectos perjudicados se encontraba el Parque Eólico Lava Ridge, cuya aprobación había sido gestionada durante la Administración Biden en Idaho.

¿Quiénes impulsaron la demanda?

La impugnación legal de la orden fue impulsada por el estado de Nueva York y una coalición de 17 estados adicionales, más el Distrito de Columbia. A ellos se sumó la organización sin fines de lucro Alianza para la Energía Limpia de Nueva York.

La organización resaltó la importancia de la energía generada por el viento, señalando que es “un componente clave” para construir la futura red eléctrica de Estados Unidos.

Trump ha sido un crítico abierto de la energía eólica por más de una década. Ha argumentado que la considera ineficiente y que su apariencia es negativa. Un antecedente notable es su intento fallido de detener un parque eólico que era visible desde su campo de golf en Escocia.

El mandatario prometió favorecer a la industria del petróleo y el gas durante su campaña, e implementó cambios en políticas ambientales que irían en detrimento de las energías renovables.

La administración de Trump ya había intentado previamente anular permisos que ya estaban otorgados y frenar la construcción de parques eólicos en Long Island y Rhode Island, intentos que fueron rechazados por tribunales federales en el pasado.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Trump analiza planes de María Corina Machado para la salida de Maduro en Venezuela

– Trump exige disculpas de Paramount por entrevista crítica a su exaliada Taylor Greene

– Miami elegirá el martes entre una demócrata y un exjefe migratorio aliado de Trump para la Alcaldía